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XJUL: FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - July
Курс XJUL за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.50, а максимальная — 41.55.
Следите за динамикой FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - July. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций XJUL сегодня?
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - July (XJUL) сегодня оценивается на уровне 41.50. Инструмент торгуется в пределах 41.50 - 41.55, вчерашнее закрытие составило 41.50, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XJUL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - July?
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - July в настоящее время оценивается в 41.50. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.17% и USD. Отслеживайте движения XJUL на графике в реальном времени.
Как купить акции XJUL?
Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - July (XJUL) по текущей цене 41.50. Ордера обычно размещаются около 41.50 или 41.80, тогда как 2 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XJUL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции XJUL?
Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - July предполагает учет годового диапазона 37.67 - 41.55 и текущей цены 41.50. Многие сравнивают 0.97% и 5.62% перед размещением ордеров на 41.50 или 41.80. Изучайте ежедневные изменения цены XJUL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - July?
Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - July (XJUL) за последний год составила 41.55. Акции заметно колебались в пределах 37.67 - 41.55, сравнение с 41.50 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - July на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - July?
Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - July (XJUL) за год составила 37.67. Сравнение с текущими 41.50 и 37.67 - 41.55 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XJUL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций XJUL?
В прошлом FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - July проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 41.50 и 10.17% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 41.50
- Open
- 41.55
- Bid
- 41.50
- Ask
- 41.80
- Low
- 41.50
- High
- 41.55
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 0.97%
- 6-месячное изменение
- 5.62%
- Годовое изменение
- 10.17%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%