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XJUL: FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - July

41.50 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс XJUL за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.50, а максимальная — 41.55.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций XJUL сегодня?

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - July (XJUL) сегодня оценивается на уровне 41.50. Инструмент торгуется в пределах 41.50 - 41.55, вчерашнее закрытие составило 41.50, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XJUL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - July?

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - July в настоящее время оценивается в 41.50. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.17% и USD. Отслеживайте движения XJUL на графике в реальном времени.

Как купить акции XJUL?

Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - July (XJUL) по текущей цене 41.50. Ордера обычно размещаются около 41.50 или 41.80, тогда как 2 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XJUL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции XJUL?

Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - July предполагает учет годового диапазона 37.67 - 41.55 и текущей цены 41.50. Многие сравнивают 0.97% и 5.62% перед размещением ордеров на 41.50 или 41.80. Изучайте ежедневные изменения цены XJUL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - July?

Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - July (XJUL) за последний год составила 41.55. Акции заметно колебались в пределах 37.67 - 41.55, сравнение с 41.50 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - July на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - July?

Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - July (XJUL) за год составила 37.67. Сравнение с текущими 41.50 и 37.67 - 41.55 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XJUL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций XJUL?

В прошлом FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - July проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 41.50 и 10.17% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
41.50 41.55
Годовой диапазон
37.67 41.55
Предыдущее закрытие
41.50
Open
41.55
Bid
41.50
Ask
41.80
Low
41.50
High
41.55
Объем
2
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
0.97%
6-месячное изменение
5.62%
Годовое изменение
10.17%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%