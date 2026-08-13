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XJUL: FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - July

41.50 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日XJUL汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点41.50和高点41.55进行交易。

关注FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - July动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

XJUL股票今天的价格是多少？

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - July股票今天的定价为41.50。它在41.50 - 41.55范围内交易，昨天的收盘价为41.50，交易量达到2。XJUL的实时价格图表显示了这些更新。

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - July股票是否支付股息？

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - July目前的价值为41.50。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.17%和USD。实时查看图表以跟踪XJUL走势。

如何购买XJUL股票？

您可以以41.50的当前价格购买FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - July股票。订单通常设置在41.50或41.80附近，而2和-0.12%显示市场活动。立即关注XJUL的实时图表更新。

如何投资XJUL股票？

投资FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - July需要考虑年度范围37.67 - 41.55和当前价格41.50。许多人在以41.50或41.80下订单之前，会比较0.97%和。实时查看XJUL价格图表，了解每日变化。

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - July股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - July的最高价格是41.55。在37.67 - 41.55内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - July的绩效。

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - July股票的最低价格是多少？

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - July（XJUL）的最低价格为37.67。将其与当前的41.50和37.67 - 41.55进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XJUL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

XJUL股票是什么时候拆分的？

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - July历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、41.50和10.17%中可见。

日范围
41.50 41.55
年范围
37.67 41.55
前一天收盘价
41.50
开盘价
41.55
卖价
41.50
买价
41.80
最低价
41.50
最高价
41.55
交易量
2
日变化
0.00%
月变化
0.97%
6个月变化
5.62%
年变化
10.17%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%