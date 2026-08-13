XJUL: FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - July
今日XJUL汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点41.50和高点41.55进行交易。
关注FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - July动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
XJUL股票今天的价格是多少？
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - July股票今天的定价为41.50。它在41.50 - 41.55范围内交易，昨天的收盘价为41.50，交易量达到2。XJUL的实时价格图表显示了这些更新。
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - July股票是否支付股息？
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - July目前的价值为41.50。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.17%和USD。实时查看图表以跟踪XJUL走势。
如何购买XJUL股票？
您可以以41.50的当前价格购买FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - July股票。订单通常设置在41.50或41.80附近，而2和-0.12%显示市场活动。立即关注XJUL的实时图表更新。
如何投资XJUL股票？
投资FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - July需要考虑年度范围37.67 - 41.55和当前价格41.50。许多人在以41.50或41.80下订单之前，会比较0.97%和。实时查看XJUL价格图表，了解每日变化。
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - July股票的最高价格是多少？
在过去一年中，FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - July的最高价格是41.55。在37.67 - 41.55内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - July的绩效。
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - July股票的最低价格是多少？
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - July（XJUL）的最低价格为37.67。将其与当前的41.50和37.67 - 41.55进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XJUL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
XJUL股票是什么时候拆分的？
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - July历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、41.50和10.17%中可见。
- 前一天收盘价
- 41.50
- 开盘价
- 41.55
- 卖价
- 41.50
- 买价
- 41.80
- 最低价
- 41.50
- 最高价
- 41.55
- 交易量
- 2
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 0.97%
- 6个月变化
- 5.62%
- 年变化
- 10.17%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%