Валюты / WYY
WYY: WidePoint Corporation
5.38 USD 0.05 (0.92%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WYY за сегодня изменился на -0.92%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.32, а максимальная — 5.53.
Следите за динамикой WidePoint Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
5.32 5.53
Годовой диапазон
2.19 6.25
- Предыдущее закрытие
- 5.43
- Open
- 5.36
- Bid
- 5.38
- Ask
- 5.68
- Low
- 5.32
- High
- 5.53
- Объем
- 60
- Дневное изменение
- -0.92%
- Месячное изменение
- 11.16%
- 6-месячное изменение
- 64.02%
- Годовое изменение
- 55.04%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.