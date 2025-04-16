QuotazioniSezioni
WYY: WidePoint Corporation

5.45 USD 0.06 (1.09%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio WYY ha avuto una variazione del -1.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.30 e ad un massimo di 5.56.

Segui le dinamiche di WidePoint Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
5.30 5.56
Intervallo Annuale
2.19 6.25
Chiusura Precedente
5.51
Apertura
5.44
Bid
5.45
Ask
5.75
Minimo
5.30
Massimo
5.56
Volume
120
Variazione giornaliera
-1.09%
Variazione Mensile
12.60%
Variazione Semestrale
66.16%
Variazione Annuale
57.06%
