WYY: WidePoint Corporation
5.30 USD 0.21 (3.81%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WYY hat sich für heute um -3.81% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.30 bis zu einem Hoch von 5.48 gehandelt.
Verfolgen Sie die WidePoint Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WYY News
Tagesspanne
5.30 5.48
Jahresspanne
2.19 6.25
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.51
- Eröffnung
- 5.44
- Bid
- 5.30
- Ask
- 5.60
- Tief
- 5.30
- Hoch
- 5.48
- Volumen
- 26
- Tagesänderung
- -3.81%
- Monatsänderung
- 9.50%
- 6-Monatsänderung
- 61.59%
- Jahresänderung
- 52.74%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K