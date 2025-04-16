货币 / WYY
WYY: WidePoint Corporation
5.50 USD 0.12 (2.23%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日WYY汇率已更改2.23%。当日，交易品种以低点5.43和高点5.65进行交易。
关注WidePoint Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
WYY新闻
- WidePoint at H.C.Wainwright Chat: Strategic Growth and Challenges
- WidePoint at Lytham Summit: Strategic Moves and Market Opportunities
- WidePoint Corporation (WYY) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: WidePoint misses Q2 2025 earnings, shares fall
- Widepoint C earnings missed by $0.08, revenue fell short of estimates
- ATN International (ATNI) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- CSG Systems (CSGS) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- WidePoint Corp CEO Jin Kang buys $6,772 in stock
- Widepoint C earnings missed by $0.05, revenue fell short of estimates
- Walmart, Deere, Applied Materials set to report earnings Thursday
- WidePoint’s (WYY) Valuation Disconnect Looks Like An Entry Signal
- WidePoint Corporation (WYY) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
5.43 5.65
年范围
2.19 6.25
- 前一天收盘价
- 5.38
- 开盘价
- 5.43
- 卖价
- 5.50
- 买价
- 5.80
- 最低价
- 5.43
- 最高价
- 5.65
- 交易量
- 42
- 日变化
- 2.23%
- 月变化
- 13.64%
- 6个月变化
- 67.68%
- 年变化
- 58.50%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值