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WTAI: WisdomTree Trust WisdomTree Artificial Intelligence and Innovat
Курс WTAI за сегодня изменился на 1.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.91, а максимальная — 41.26.
Следите за динамикой WisdomTree Trust WisdomTree Artificial Intelligence and Innovat. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций WTAI сегодня?
WisdomTree Trust WisdomTree Artificial Intelligence and Innovat (WTAI) сегодня оценивается на уровне 41.25. Инструмент торгуется в пределах 40.91 - 41.26, вчерашнее закрытие составило 40.82, а торговый объем достиг 30. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WTAI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям WisdomTree Trust WisdomTree Artificial Intelligence and Innovat?
WisdomTree Trust WisdomTree Artificial Intelligence and Innovat в настоящее время оценивается в 41.25. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 38.38% и USD. Отслеживайте движения WTAI на графике в реальном времени.
Как купить акции WTAI?
Вы можете купить акции WisdomTree Trust WisdomTree Artificial Intelligence and Innovat (WTAI) по текущей цене 41.25. Ордера обычно размещаются около 41.25 или 41.55, тогда как 30 и 0.24% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WTAI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции WTAI?
Инвестирование в WisdomTree Trust WisdomTree Artificial Intelligence and Innovat предполагает учет годового диапазона 26.55 - 48.66 и текущей цены 41.25. Многие сравнивают 8.38% и 38.66% перед размещением ордеров на 41.25 или 41.55. Изучайте ежедневные изменения цены WTAI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции WisdomTree Trust WisdomTree Artificial Intelligence and Innovat?
Самая высокая цена WisdomTree Trust WisdomTree Artificial Intelligence and Innovat (WTAI) за последний год составила 48.66. Акции заметно колебались в пределах 26.55 - 48.66, сравнение с 40.82 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WisdomTree Trust WisdomTree Artificial Intelligence and Innovat на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции WisdomTree Trust WisdomTree Artificial Intelligence and Innovat?
Самая низкая цена WisdomTree Trust WisdomTree Artificial Intelligence and Innovat (WTAI) за год составила 26.55. Сравнение с текущими 41.25 и 26.55 - 48.66 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WTAI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций WTAI?
В прошлом WisdomTree Trust WisdomTree Artificial Intelligence and Innovat проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 40.82 и 38.38% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 40.82
- Open
- 41.15
- Bid
- 41.25
- Ask
- 41.55
- Low
- 40.91
- High
- 41.26
- Объем
- 30
- Дневное изменение
- 1.05%
- Месячное изменение
- 8.38%
- 6-месячное изменение
- 38.66%
- Годовое изменение
- 38.38%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%