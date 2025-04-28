Валюты / WSC
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
WSC: WillScot Mobile Mini Holdings Corp - Class A
23.22 USD 0.09 (0.39%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WSC за сегодня изменился на -0.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.05, а максимальная — 23.58.
Следите за динамикой WillScot Mobile Mini Holdings Corp - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости WSC
- WillScot Holdings announces CEO transition and board changes effective in 2026
- WillScot announces Tim Boswell to succeed Brad Soultz as CEO
- Short Seller Warns Willscot's $3.6 Billion Debt Is A Ticking Time Bomb That Could Leave Investors Empty-Handed - Invesco QQQ Trust, Series 1 (NASDAQ:QQQ), SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
- WillScot Holdings (WSC) director buys shares worth $125,750
- WillScot CEO Soultz buys $125,750 in shares
- Earnings Summary on WillScot
- WillScot Holdings Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:WSC)
- WillScot Holdings Corporation (WSC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: WillScot Q2 2025 revenue growth amid challenges
- WillScot A earnings missed by $0.08, revenue topped estimates
- WillScot (WSC) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- WillScot (WSC) Q2 Earnings Lag Estimates
- WillScot declares $0.07 quarterly dividend payable in September
- Cushman & Wakefield (CWK) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- ClearBridge Select Strategy Q2 2025 Commentary
- Frontdoor announces retirement of chief accounting officer, appoints successor
- Tracking Leon Cooperman’s Omega Advisors Portfolio – Q1 2025 Update
- McGrath RentCorp: It Makes Sense To Buy The Pessimism (NASDAQ:MGRC)
- WillScot Named as Presenting Sponsor of Borchetta Bourbon Music City Grand Prix in Partnership with Penske Entertainment Corp.
- WillScot Holdings: A Company In Flux (NASDAQ:WSC)
- WillScot unveils solar energy solution for modular spaces
- WillScot Mobile Mini stock rating cut at William Blair
- WillScot Announces Investor Conference Schedule for June 2025
- With the S&P 500 looking ‘stuck’, investors should seek out stocks that have already priced in bad news, says Morgan Stanley.
Дневной диапазон
23.05 23.58
Годовой диапазон
21.91 42.10
- Предыдущее закрытие
- 23.31
- Open
- 23.40
- Bid
- 23.22
- Ask
- 23.52
- Low
- 23.05
- High
- 23.58
- Объем
- 3.607 K
- Дневное изменение
- -0.39%
- Месячное изменение
- -2.11%
- 6-месячное изменение
- -16.11%
- Годовое изменение
- -38.54%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.