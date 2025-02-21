Валюты / WHLR
WHLR: Wheeler Real Estate Investment Trust Inc
2.30 USD 0.40 (21.05%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WHLR за сегодня изменился на 21.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.00, а максимальная — 2.42.
Следите за динамикой Wheeler Real Estate Investment Trust Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
2.00 2.42
Годовой диапазон
0.65 18.80
- Предыдущее закрытие
- 1.90
- Open
- 2.14
- Bid
- 2.30
- Ask
- 2.60
- Low
- 2.00
- High
- 2.42
- Объем
- 5.514 K
- Дневное изменение
- 21.05%
- Месячное изменение
- 29.94%
- 6-месячное изменение
- -26.75%
- Годовое изменение
- -71.03%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.