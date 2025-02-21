Währungen / WHLR
WHLR: Wheeler Real Estate Investment Trust Inc
1.47 USD 0.07 (4.55%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WHLR hat sich für heute um -4.55% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.45 bis zu einem Hoch von 1.54 gehandelt.
Verfolgen Sie die Wheeler Real Estate Investment Trust Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
WHLR News
Tagesspanne
1.45 1.54
Jahresspanne
0.65 18.80
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.54
- Eröffnung
- 1.54
- Bid
- 1.47
- Ask
- 1.77
- Tief
- 1.45
- Hoch
- 1.54
- Volumen
- 784
- Tagesänderung
- -4.55%
- Monatsänderung
- -16.95%
- 6-Monatsänderung
- -53.18%
- Jahresänderung
- -81.49%
