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WDIV: SPDR S&P Global Dividend
Курс WDIV за сегодня изменился на -0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 83.94, а максимальная — 83.95.
Следите за динамикой SPDR S&P Global Dividend. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций WDIV сегодня?
SPDR S&P Global Dividend (WDIV) сегодня оценивается на уровне 83.95. Инструмент торгуется в пределах 83.94 - 83.95, вчерашнее закрытие составило 84.05, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WDIV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR S&P Global Dividend?
SPDR S&P Global Dividend в настоящее время оценивается в 83.95. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.75% и USD. Отслеживайте движения WDIV на графике в реальном времени.
Как купить акции WDIV?
Вы можете купить акции SPDR S&P Global Dividend (WDIV) по текущей цене 83.95. Ордера обычно размещаются около 83.95 или 84.25, тогда как 2 и 0.01% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WDIV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции WDIV?
Инвестирование в SPDR S&P Global Dividend предполагает учет годового диапазона 75.37 - 84.47 и текущей цены 83.95. Многие сравнивают 0.30% и 3.36% перед размещением ордеров на 83.95 или 84.25. Изучайте ежедневные изменения цены WDIV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SPDR S&P Global Dividend?
Самая высокая цена SPDR S&P Global Dividend (WDIV) за последний год составила 84.47. Акции заметно колебались в пределах 75.37 - 84.47, сравнение с 84.05 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR S&P Global Dividend на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SPDR S&P Global Dividend?
Самая низкая цена SPDR S&P Global Dividend (WDIV) за год составила 75.37. Сравнение с текущими 83.95 и 75.37 - 84.47 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WDIV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций WDIV?
В прошлом SPDR S&P Global Dividend проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 84.05 и 2.75% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 84.05
- Open
- 83.94
- Bid
- 83.95
- Ask
- 84.25
- Low
- 83.94
- High
- 83.95
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- -0.12%
- Месячное изменение
- 0.30%
- 6-месячное изменение
- 3.36%
- Годовое изменение
- 2.75%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%