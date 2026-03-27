КотировкиРазделы
Валюты / WDIV
Назад в Рынок акций США

WDIV: SPDR S&P Global Dividend

83.95 USD 0.10 (0.12%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс WDIV за сегодня изменился на -0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 83.94, а максимальная — 83.95.

Следите за динамикой SPDR S&P Global Dividend. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости WDIV

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций WDIV сегодня?

SPDR S&P Global Dividend (WDIV) сегодня оценивается на уровне 83.95. Инструмент торгуется в пределах 83.94 - 83.95, вчерашнее закрытие составило 84.05, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WDIV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR S&P Global Dividend?

SPDR S&P Global Dividend в настоящее время оценивается в 83.95. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.75% и USD. Отслеживайте движения WDIV на графике в реальном времени.

Как купить акции WDIV?

Вы можете купить акции SPDR S&P Global Dividend (WDIV) по текущей цене 83.95. Ордера обычно размещаются около 83.95 или 84.25, тогда как 2 и 0.01% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WDIV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции WDIV?

Инвестирование в SPDR S&P Global Dividend предполагает учет годового диапазона 75.37 - 84.47 и текущей цены 83.95. Многие сравнивают 0.30% и 3.36% перед размещением ордеров на 83.95 или 84.25. Изучайте ежедневные изменения цены WDIV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SPDR S&P Global Dividend?

Самая высокая цена SPDR S&P Global Dividend (WDIV) за последний год составила 84.47. Акции заметно колебались в пределах 75.37 - 84.47, сравнение с 84.05 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR S&P Global Dividend на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SPDR S&P Global Dividend?

Самая низкая цена SPDR S&P Global Dividend (WDIV) за год составила 75.37. Сравнение с текущими 83.95 и 75.37 - 84.47 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WDIV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций WDIV?

В прошлом SPDR S&P Global Dividend проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 84.05 и 2.75% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
83.94 83.95
Годовой диапазон
75.37 84.47
Предыдущее закрытие
84.05
Open
83.94
Bid
83.95
Ask
84.25
Low
83.94
High
83.95
Объем
2
Дневное изменение
-0.12%
Месячное изменение
0.30%
6-месячное изменение
3.36%
Годовое изменение
2.75%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%