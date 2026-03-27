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WDIV: SPDR S&P Global Dividend

83.92 USD 0.13 (0.15%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日WDIV汇率已更改-0.15%。当日，交易品种以低点83.84和高点84.00进行交易。

关注SPDR S&P Global Dividend动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

WDIV新闻

常见问题解答

WDIV股票今天的价格是多少？

SPDR S&P Global Dividend股票今天的定价为83.92。它在83.84 - 84.00范围内交易，昨天的收盘价为84.05，交易量达到7。WDIV的实时价格图表显示了这些更新。

SPDR S&P Global Dividend股票是否支付股息？

SPDR S&P Global Dividend目前的价值为83.92。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.72%和USD。实时查看图表以跟踪WDIV走势。

如何购买WDIV股票？

您可以以83.92的当前价格购买SPDR S&P Global Dividend股票。订单通常设置在83.92或84.22附近，而7和-0.02%显示市场活动。立即关注WDIV的实时图表更新。

如何投资WDIV股票？

投资SPDR S&P Global Dividend需要考虑年度范围75.37 - 84.47和当前价格83.92。许多人在以83.92或84.22下订单之前，会比较0.26%和。实时查看WDIV价格图表，了解每日变化。

SPDR S&P Global Dividend股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SPDR S&P Global Dividend的最高价格是84.47。在75.37 - 84.47内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR S&P Global Dividend的绩效。

SPDR S&P Global Dividend股票的最低价格是多少？

SPDR S&P Global Dividend（WDIV）的最低价格为75.37。将其与当前的83.92和75.37 - 84.47进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WDIV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

WDIV股票是什么时候拆分的？

SPDR S&P Global Dividend历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、84.05和2.72%中可见。

日范围
83.84 84.00
年范围
75.37 84.47
前一天收盘价
84.05
开盘价
83.94
卖价
83.92
买价
84.22
最低价
83.84
最高价
84.00
交易量
7
日变化
-0.15%
月变化
0.26%
6个月变化
3.32%
年变化
2.72%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%