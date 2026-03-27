WDIV: SPDR S&P Global Dividend
今日WDIV汇率已更改-0.15%。当日，交易品种以低点83.84和高点84.00进行交易。
关注SPDR S&P Global Dividend动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
WDIV股票今天的价格是多少？
SPDR S&P Global Dividend股票今天的定价为83.92。它在83.84 - 84.00范围内交易，昨天的收盘价为84.05，交易量达到7。WDIV的实时价格图表显示了这些更新。
SPDR S&P Global Dividend股票是否支付股息？
SPDR S&P Global Dividend目前的价值为83.92。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.72%和USD。实时查看图表以跟踪WDIV走势。
如何购买WDIV股票？
您可以以83.92的当前价格购买SPDR S&P Global Dividend股票。订单通常设置在83.92或84.22附近，而7和-0.02%显示市场活动。立即关注WDIV的实时图表更新。
如何投资WDIV股票？
投资SPDR S&P Global Dividend需要考虑年度范围75.37 - 84.47和当前价格83.92。许多人在以83.92或84.22下订单之前，会比较0.26%和。实时查看WDIV价格图表，了解每日变化。
SPDR S&P Global Dividend股票的最高价格是多少？
在过去一年中，SPDR S&P Global Dividend的最高价格是84.47。在75.37 - 84.47内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR S&P Global Dividend的绩效。
SPDR S&P Global Dividend股票的最低价格是多少？
SPDR S&P Global Dividend（WDIV）的最低价格为75.37。将其与当前的83.92和75.37 - 84.47进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WDIV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
WDIV股票是什么时候拆分的？
SPDR S&P Global Dividend历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、84.05和2.72%中可见。
- 前一天收盘价
- 84.05
- 开盘价
- 83.94
- 卖价
- 83.92
- 买价
- 84.22
- 最低价
- 83.84
- 最高价
- 84.00
- 交易量
- 7
- 日变化
- -0.15%
- 月变化
- 0.26%
- 6个月变化
- 3.32%
- 年变化
- 2.72%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%