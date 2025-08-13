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VUSB: Vanguard Ultra-Short Bond ETF
Курс VUSB за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.66, а максимальная — 49.68.
Следите за динамикой Vanguard Ultra-Short Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VUSB сегодня?
Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) сегодня оценивается на уровне 49.67. Инструмент торгуется в пределах 49.66 - 49.68, вчерашнее закрытие составило 49.67, а торговый объем достиг 1256. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VUSB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard Ultra-Short Bond ETF?
Vanguard Ultra-Short Bond ETF в настоящее время оценивается в 49.67. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.16% и USD. Отслеживайте движения VUSB на графике в реальном времени.
Как купить акции VUSB?
Вы можете купить акции Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) по текущей цене 49.67. Ордера обычно размещаются около 49.67 или 49.97, тогда как 1256 и 0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VUSB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VUSB?
Инвестирование в Vanguard Ultra-Short Bond ETF предполагает учет годового диапазона 49.59 - 50.03 и текущей цены 49.67. Многие сравнивают 0.12% и -0.32% перед размещением ордеров на 49.67 или 49.97. Изучайте ежедневные изменения цены VUSB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Vanguard Ultra-Short Bond ETF?
Самая высокая цена Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) за последний год составила 50.03. Акции заметно колебались в пределах 49.59 - 50.03, сравнение с 49.67 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard Ultra-Short Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Vanguard Ultra-Short Bond ETF?
Самая низкая цена Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) за год составила 49.59. Сравнение с текущими 49.67 и 49.59 - 50.03 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VUSB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VUSB?
В прошлом Vanguard Ultra-Short Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 49.67 и -0.16% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 49.67
- Open
- 49.66
- Bid
- 49.67
- Ask
- 49.97
- Low
- 49.66
- High
- 49.68
- Объем
- 1.256 K
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 0.12%
- 6-месячное изменение
- -0.32%
- Годовое изменение
- -0.16%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%