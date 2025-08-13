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VUSB: Vanguard Ultra-Short Bond ETF

49.67 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс VUSB за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.66, а максимальная — 49.68.

Следите за динамикой Vanguard Ultra-Short Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VUSB сегодня?

Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) сегодня оценивается на уровне 49.67. Инструмент торгуется в пределах 49.66 - 49.68, вчерашнее закрытие составило 49.67, а торговый объем достиг 1256. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VUSB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard Ultra-Short Bond ETF?

Vanguard Ultra-Short Bond ETF в настоящее время оценивается в 49.67. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.16% и USD. Отслеживайте движения VUSB на графике в реальном времени.

Как купить акции VUSB?

Вы можете купить акции Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) по текущей цене 49.67. Ордера обычно размещаются около 49.67 или 49.97, тогда как 1256 и 0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VUSB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VUSB?

Инвестирование в Vanguard Ultra-Short Bond ETF предполагает учет годового диапазона 49.59 - 50.03 и текущей цены 49.67. Многие сравнивают 0.12% и -0.32% перед размещением ордеров на 49.67 или 49.97. Изучайте ежедневные изменения цены VUSB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Vanguard Ultra-Short Bond ETF?

Самая высокая цена Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) за последний год составила 50.03. Акции заметно колебались в пределах 49.59 - 50.03, сравнение с 49.67 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard Ultra-Short Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Vanguard Ultra-Short Bond ETF?

Самая низкая цена Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) за год составила 49.59. Сравнение с текущими 49.67 и 49.59 - 50.03 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VUSB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VUSB?

В прошлом Vanguard Ultra-Short Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 49.67 и -0.16% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
49.66 49.68
Годовой диапазон
49.59 50.03
Предыдущее закрытие
49.67
Open
49.66
Bid
49.67
Ask
49.97
Low
49.66
High
49.68
Объем
1.256 K
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
0.12%
6-месячное изменение
-0.32%
Годовое изменение
-0.16%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%