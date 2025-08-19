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VUSB: Vanguard Ultra-Short Bond ETF

49.68 USD 0.01 (0.02%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日VUSB汇率已更改0.02%。当日，交易品种以低点49.67和高点49.68进行交易。

关注Vanguard Ultra-Short Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VUSB新闻

常见问题解答

VUSB股票今天的价格是多少？

Vanguard Ultra-Short Bond ETF股票今天的定价为49.68。它在49.67 - 49.68范围内交易，昨天的收盘价为49.67，交易量达到1155。VUSB的实时价格图表显示了这些更新。

Vanguard Ultra-Short Bond ETF股票是否支付股息？

Vanguard Ultra-Short Bond ETF目前的价值为49.68。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.14%和USD。实时查看图表以跟踪VUSB走势。

如何购买VUSB股票？

您可以以49.68的当前价格购买Vanguard Ultra-Short Bond ETF股票。订单通常设置在49.68或49.98附近，而1155和0.02%显示市场活动。立即关注VUSB的实时图表更新。

如何投资VUSB股票？

投资Vanguard Ultra-Short Bond ETF需要考虑年度范围49.59 - 50.03和当前价格49.68。许多人在以49.68或49.98下订单之前，会比较0.14%和。实时查看VUSB价格图表，了解每日变化。

Vanguard Ultra-Short Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Vanguard Ultra-Short Bond ETF的最高价格是50.03。在49.59 - 50.03内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard Ultra-Short Bond ETF的绩效。

Vanguard Ultra-Short Bond ETF股票的最低价格是多少？

Vanguard Ultra-Short Bond ETF（VUSB）的最低价格为49.59。将其与当前的49.68和49.59 - 50.03进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VUSB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

VUSB股票是什么时候拆分的？

Vanguard Ultra-Short Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、49.67和-0.14%中可见。

日范围
49.67 49.68
年范围
49.59 50.03
前一天收盘价
49.67
开盘价
49.67
卖价
49.68
买价
49.98
最低价
49.67
最高价
49.68
交易量
1.155 K
日变化
0.02%
月变化
0.14%
6个月变化
-0.30%
年变化
-0.14%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%