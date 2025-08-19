VUSB: Vanguard Ultra-Short Bond ETF
今日VUSB汇率已更改0.02%。当日，交易品种以低点49.67和高点49.68进行交易。
关注Vanguard Ultra-Short Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
VUSB股票今天的价格是多少？
Vanguard Ultra-Short Bond ETF股票今天的定价为49.68。它在49.67 - 49.68范围内交易，昨天的收盘价为49.67，交易量达到1155。VUSB的实时价格图表显示了这些更新。
Vanguard Ultra-Short Bond ETF股票是否支付股息？
Vanguard Ultra-Short Bond ETF目前的价值为49.68。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.14%和USD。实时查看图表以跟踪VUSB走势。
如何购买VUSB股票？
您可以以49.68的当前价格购买Vanguard Ultra-Short Bond ETF股票。订单通常设置在49.68或49.98附近，而1155和0.02%显示市场活动。立即关注VUSB的实时图表更新。
如何投资VUSB股票？
投资Vanguard Ultra-Short Bond ETF需要考虑年度范围49.59 - 50.03和当前价格49.68。许多人在以49.68或49.98下订单之前，会比较0.14%和。实时查看VUSB价格图表，了解每日变化。
Vanguard Ultra-Short Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Vanguard Ultra-Short Bond ETF的最高价格是50.03。在49.59 - 50.03内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard Ultra-Short Bond ETF的绩效。
Vanguard Ultra-Short Bond ETF股票的最低价格是多少？
Vanguard Ultra-Short Bond ETF（VUSB）的最低价格为49.59。将其与当前的49.68和49.59 - 50.03进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VUSB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
VUSB股票是什么时候拆分的？
Vanguard Ultra-Short Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、49.67和-0.14%中可见。
- 前一天收盘价
- 49.67
- 开盘价
- 49.67
- 卖价
- 49.68
- 买价
- 49.98
- 最低价
- 49.67
- 最高价
- 49.68
- 交易量
- 1.155 K
- 日变化
- 0.02%
- 月变化
- 0.14%
- 6个月变化
- -0.30%
- 年变化
- -0.14%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%