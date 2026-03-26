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VNQI: Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
Курс VNQI за сегодня изменился на -1.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 45.48, а максимальная — 45.89.
Следите за динамикой Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VNQI сегодня?
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) сегодня оценивается на уровне 45.56. Инструмент торгуется в пределах 45.48 - 45.89, вчерашнее закрытие составило 46.23, а торговый объем достиг 2049. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VNQI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF?
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF в настоящее время оценивается в 45.56. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.77% и USD. Отслеживайте движения VNQI на графике в реальном времени.
Как купить акции VNQI?
Вы можете купить акции Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) по текущей цене 45.56. Ордера обычно размещаются около 45.56 или 45.86, тогда как 2049 и -0.70% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VNQI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VNQI?
Инвестирование в Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF предполагает учет годового диапазона 43.20 - 50.88 и текущей цены 45.56. Многие сравнивают -0.76% и -8.18% перед размещением ордеров на 45.56 или 45.86. Изучайте ежедневные изменения цены VNQI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF?
Самая высокая цена Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) за последний год составила 50.88. Акции заметно колебались в пределах 43.20 - 50.88, сравнение с 46.23 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF?
Самая низкая цена Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) за год составила 43.20. Сравнение с текущими 45.56 и 43.20 - 50.88 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VNQI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VNQI?
В прошлом Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 46.23 и -1.77% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 46.23
- Open
- 45.88
- Bid
- 45.56
- Ask
- 45.86
- Low
- 45.48
- High
- 45.89
- Объем
- 2.049 K
- Дневное изменение
- -1.45%
- Месячное изменение
- -0.76%
- 6-месячное изменение
- -8.18%
- Годовое изменение
- -1.77%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%