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VNQI: Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

45.56 USD 0.67 (1.45%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс VNQI за сегодня изменился на -1.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 45.48, а максимальная — 45.89.

Следите за динамикой Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VNQI сегодня?

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) сегодня оценивается на уровне 45.56. Инструмент торгуется в пределах 45.48 - 45.89, вчерашнее закрытие составило 46.23, а торговый объем достиг 2049. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VNQI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF?

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF в настоящее время оценивается в 45.56. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.77% и USD. Отслеживайте движения VNQI на графике в реальном времени.

Как купить акции VNQI?

Вы можете купить акции Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) по текущей цене 45.56. Ордера обычно размещаются около 45.56 или 45.86, тогда как 2049 и -0.70% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VNQI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VNQI?

Инвестирование в Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF предполагает учет годового диапазона 43.20 - 50.88 и текущей цены 45.56. Многие сравнивают -0.76% и -8.18% перед размещением ордеров на 45.56 или 45.86. Изучайте ежедневные изменения цены VNQI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF?

Самая высокая цена Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) за последний год составила 50.88. Акции заметно колебались в пределах 43.20 - 50.88, сравнение с 46.23 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF?

Самая низкая цена Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) за год составила 43.20. Сравнение с текущими 45.56 и 43.20 - 50.88 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VNQI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VNQI?

В прошлом Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 46.23 и -1.77% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
45.48 45.89
Годовой диапазон
43.20 50.88
Предыдущее закрытие
46.23
Open
45.88
Bid
45.56
Ask
45.86
Low
45.48
High
45.89
Объем
2.049 K
Дневное изменение
-1.45%
Месячное изменение
-0.76%
6-месячное изменение
-8.18%
Годовое изменение
-1.77%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%