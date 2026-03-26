VNQI股票今天的价格是多少？ Vanguard全球除美国房地产股指数ETF股票今天的定价为45.52。它在45.47 - 45.68范围内交易，昨天的收盘价为45.56，交易量达到349。VNQI的实时价格图表显示了这些更新。

Vanguard全球除美国房地产股指数ETF股票是否支付股息？ Vanguard全球除美国房地产股指数ETF目前的价值为45.52。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.85%和USD。实时查看图表以跟踪VNQI走势。

如何购买VNQI股票？ 您可以以45.52的当前价格购买Vanguard全球除美国房地产股指数ETF股票。订单通常设置在45.52或45.82附近，而349和-0.13%显示市场活动。立即关注VNQI的实时图表更新。

如何投资VNQI股票？ 投资Vanguard全球除美国房地产股指数ETF需要考虑年度范围43.20 - 50.88和当前价格45.52。许多人在以45.52或45.82下订单之前，会比较-0.85%和。实时查看VNQI价格图表，了解每日变化。

Vanguard全球除美国房地产股指数ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Vanguard全球除美国房地产股指数ETF的最高价格是50.88。在43.20 - 50.88内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard全球除美国房地产股指数ETF的绩效。

Vanguard全球除美国房地产股指数ETF股票的最低价格是多少？ Vanguard全球除美国房地产股指数ETF（VNQI）的最低价格为43.20。将其与当前的45.52和43.20 - 50.88进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VNQI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。