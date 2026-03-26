VNQI: Vanguard全球除美国房地产股指数ETF
今日VNQI汇率已更改-0.09%。当日，交易品种以低点45.47和高点45.68进行交易。
关注Vanguard全球除美国房地产股指数ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VNQI新闻
- Total Return Forecasts: Major Asset Classes - August 4, 2026
- Major Asset Classes: July 2026 Performance Review
- The Resilient Rally: Can Markets Continue To Climb Amid Uncertainty?
- Diversified Portfolios Show Resilience Amid Escalating Iran War
- Gulf's Gray-Zone Conflict Is Becoming A Market Stress Test
- AI Office Demand Report: Where Demand Is And The Cycle Ahead
- Total Return Forecasts: Major Asset Classes - July 2, 2026
- U.S. Stocks Still Lead Global Markets Since Iran Conflict Erupted
- Resilient U.S. Transaction Volumes: +15% YoY In May
- 2026 Inside Real Estate Outlook: Resilient Recovery (Dow Jones Indices:DJUSRE)
- The Strait Reopens: A Turning Point Or A Temporary Truce?
- Total Return Forecasts: Major Asset Classes - June 2, 2026
- Major Asset Classes: May 2026 Performance Review
- Lending Standards Hold Steady, With Early Easing At Large Banks
- Total Return Forecasts: Major Asset Classes - May 4, 2026
- Major Asset Classes: April 2026 Performance Review
- VNQI: Good Low Cost Diversifier For Other US-Based Real Estate Investments (NASDAQ:VNQI)
- Analyzing The Wall Of Maturities: The Plural Of Anecdotes Is Not Data
- U.S. Transaction Volumes Rise +27% YoY In 1Q26
- REITs At New Highs: Early Expansion, Not The End Of The Cycle
- Prolonged Stress Test Lurks For Global Markets As War Continues
- Total Return Forecasts: Major Asset Classes - April 2, 2026
- Major Asset Classes: March 2026 Performance Review
- Markets Are Decoupling Again, Based On Return Correlations
常见问题解答
VNQI股票今天的价格是多少？
Vanguard全球除美国房地产股指数ETF股票今天的定价为45.52。它在45.47 - 45.68范围内交易，昨天的收盘价为45.56，交易量达到349。VNQI的实时价格图表显示了这些更新。
Vanguard全球除美国房地产股指数ETF股票是否支付股息？
Vanguard全球除美国房地产股指数ETF目前的价值为45.52。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.85%和USD。实时查看图表以跟踪VNQI走势。
如何购买VNQI股票？
您可以以45.52的当前价格购买Vanguard全球除美国房地产股指数ETF股票。订单通常设置在45.52或45.82附近，而349和-0.13%显示市场活动。立即关注VNQI的实时图表更新。
如何投资VNQI股票？
投资Vanguard全球除美国房地产股指数ETF需要考虑年度范围43.20 - 50.88和当前价格45.52。许多人在以45.52或45.82下订单之前，会比较-0.85%和。实时查看VNQI价格图表，了解每日变化。
Vanguard全球除美国房地产股指数ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Vanguard全球除美国房地产股指数ETF的最高价格是50.88。在43.20 - 50.88内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard全球除美国房地产股指数ETF的绩效。
Vanguard全球除美国房地产股指数ETF股票的最低价格是多少？
Vanguard全球除美国房地产股指数ETF（VNQI）的最低价格为43.20。将其与当前的45.52和43.20 - 50.88进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VNQI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
VNQI股票是什么时候拆分的？
Vanguard全球除美国房地产股指数ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、45.56和-1.85%中可见。
- 前一天收盘价
- 45.56
- 开盘价
- 45.58
- 卖价
- 45.52
- 买价
- 45.82
- 最低价
- 45.47
- 最高价
- 45.68
- 交易量
- 349
- 日变化
- -0.09%
- 月变化
- -0.85%
- 6个月变化
- -8.26%
- 年变化
- -1.85%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%