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VNQI: Vanguard全球除美国房地产股指数ETF

45.52 USD 0.04 (0.09%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日VNQI汇率已更改-0.09%。当日，交易品种以低点45.47和高点45.68进行交易。

关注Vanguard全球除美国房地产股指数ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
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VNQI新闻

常见问题解答

VNQI股票今天的价格是多少？

Vanguard全球除美国房地产股指数ETF股票今天的定价为45.52。它在45.47 - 45.68范围内交易，昨天的收盘价为45.56，交易量达到349。VNQI的实时价格图表显示了这些更新。

Vanguard全球除美国房地产股指数ETF股票是否支付股息？

Vanguard全球除美国房地产股指数ETF目前的价值为45.52。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.85%和USD。实时查看图表以跟踪VNQI走势。

如何购买VNQI股票？

您可以以45.52的当前价格购买Vanguard全球除美国房地产股指数ETF股票。订单通常设置在45.52或45.82附近，而349和-0.13%显示市场活动。立即关注VNQI的实时图表更新。

如何投资VNQI股票？

投资Vanguard全球除美国房地产股指数ETF需要考虑年度范围43.20 - 50.88和当前价格45.52。许多人在以45.52或45.82下订单之前，会比较-0.85%和。实时查看VNQI价格图表，了解每日变化。

Vanguard全球除美国房地产股指数ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Vanguard全球除美国房地产股指数ETF的最高价格是50.88。在43.20 - 50.88内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard全球除美国房地产股指数ETF的绩效。

Vanguard全球除美国房地产股指数ETF股票的最低价格是多少？

Vanguard全球除美国房地产股指数ETF（VNQI）的最低价格为43.20。将其与当前的45.52和43.20 - 50.88进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VNQI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

VNQI股票是什么时候拆分的？

Vanguard全球除美国房地产股指数ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、45.56和-1.85%中可见。

日范围
45.47 45.68
年范围
43.20 50.88
前一天收盘价
45.56
开盘价
45.58
卖价
45.52
买价
45.82
最低价
45.47
最高价
45.68
交易量
349
日变化
-0.09%
月变化
-0.85%
6个月变化
-8.26%
年变化
-1.85%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%