КотировкиРазделы
Валюты / VKQ
Назад в Рынок акций США

VKQ: Invesco Municipal Trust

9.89 USD 0.05 (0.50%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс VKQ за сегодня изменился на -0.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.88, а максимальная — 9.92.

Следите за динамикой Invesco Municipal Trust. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости VKQ

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VKQ сегодня?

Invesco Municipal Trust (VKQ) сегодня оценивается на уровне 9.89. Инструмент торгуется в пределах 9.88 - 9.92, вчерашнее закрытие составило 9.94, а торговый объем достиг 314. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VKQ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco Municipal Trust?

Invesco Municipal Trust в настоящее время оценивается в 9.89. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.92% и USD. Отслеживайте движения VKQ на графике в реальном времени.

Как купить акции VKQ?

Вы можете купить акции Invesco Municipal Trust (VKQ) по текущей цене 9.89. Ордера обычно размещаются около 9.89 или 10.19, тогда как 314 и -0.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VKQ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VKQ?

Инвестирование в Invesco Municipal Trust предполагает учет годового диапазона 9.08 - 10.10 и текущей цены 9.89. Многие сравнивают 1.02% и -0.20% перед размещением ордеров на 9.89 или 10.19. Изучайте ежедневные изменения цены VKQ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Invesco Municipal Trust?

Самая высокая цена Invesco Municipal Trust (VKQ) за последний год составила 10.10. Акции заметно колебались в пределах 9.08 - 10.10, сравнение с 9.94 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco Municipal Trust на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Invesco Municipal Trust?

Самая низкая цена Invesco Municipal Trust (VKQ) за год составила 9.08. Сравнение с текущими 9.89 и 9.08 - 10.10 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VKQ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VKQ?

В прошлом Invesco Municipal Trust проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.94 и 8.92% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
9.88 9.92
Годовой диапазон
9.08 10.10
Предыдущее закрытие
9.94
Open
9.91
Bid
9.89
Ask
10.19
Low
9.88
High
9.92
Объем
314
Дневное изменение
-0.50%
Месячное изменение
1.02%
6-месячное изменение
-0.20%
Годовое изменение
8.92%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%