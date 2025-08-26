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VKQ: Invesco Municipal Trust
Курс VKQ за сегодня изменился на -0.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.88, а максимальная — 9.92.
Следите за динамикой Invesco Municipal Trust. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VKQ сегодня?
Invesco Municipal Trust (VKQ) сегодня оценивается на уровне 9.89. Инструмент торгуется в пределах 9.88 - 9.92, вчерашнее закрытие составило 9.94, а торговый объем достиг 314. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VKQ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco Municipal Trust?
Invesco Municipal Trust в настоящее время оценивается в 9.89. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.92% и USD. Отслеживайте движения VKQ на графике в реальном времени.
Как купить акции VKQ?
Вы можете купить акции Invesco Municipal Trust (VKQ) по текущей цене 9.89. Ордера обычно размещаются около 9.89 или 10.19, тогда как 314 и -0.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VKQ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VKQ?
Инвестирование в Invesco Municipal Trust предполагает учет годового диапазона 9.08 - 10.10 и текущей цены 9.89. Многие сравнивают 1.02% и -0.20% перед размещением ордеров на 9.89 или 10.19. Изучайте ежедневные изменения цены VKQ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Invesco Municipal Trust?
Самая высокая цена Invesco Municipal Trust (VKQ) за последний год составила 10.10. Акции заметно колебались в пределах 9.08 - 10.10, сравнение с 9.94 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco Municipal Trust на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Invesco Municipal Trust?
Самая низкая цена Invesco Municipal Trust (VKQ) за год составила 9.08. Сравнение с текущими 9.89 и 9.08 - 10.10 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VKQ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VKQ?
В прошлом Invesco Municipal Trust проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.94 и 8.92% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 9.94
- Open
- 9.91
- Bid
- 9.89
- Ask
- 10.19
- Low
- 9.88
- High
- 9.92
- Объем
- 314
- Дневное изменение
- -0.50%
- Месячное изменение
- 1.02%
- 6-месячное изменение
- -0.20%
- Годовое изменение
- 8.92%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%