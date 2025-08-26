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VKQ: 景顺市政信托

9.84 USD 0.05 (0.51%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日VKQ汇率已更改-0.51%。当日，交易品种以低点9.82和高点9.92进行交易。

关注景顺市政信托动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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  • D1
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VKQ新闻

常见问题解答

VKQ股票今天的价格是多少？

景顺市政信托股票今天的定价为9.84。它在9.82 - 9.92范围内交易，昨天的收盘价为9.89，交易量达到442。VKQ的实时价格图表显示了这些更新。

景顺市政信托股票是否支付股息？

景顺市政信托目前的价值为9.84。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.37%和USD。实时查看图表以跟踪VKQ走势。

如何购买VKQ股票？

您可以以9.84的当前价格购买景顺市政信托股票。订单通常设置在9.84或10.14附近，而442和-0.81%显示市场活动。立即关注VKQ的实时图表更新。

如何投资VKQ股票？

投资景顺市政信托需要考虑年度范围9.08 - 10.10和当前价格9.84。许多人在以9.84或10.14下订单之前，会比较0.51%和。实时查看VKQ价格图表，了解每日变化。

景顺市政信托股票的最高价格是多少？

在过去一年中，景顺市政信托的最高价格是10.10。在9.08 - 10.10内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪景顺市政信托的绩效。

景顺市政信托股票的最低价格是多少？

景顺市政信托（VKQ）的最低价格为9.08。将其与当前的9.84和9.08 - 10.10进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VKQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

VKQ股票是什么时候拆分的？

景顺市政信托历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.89和8.37%中可见。

日范围
9.82 9.92
年范围
9.08 10.10
前一天收盘价
9.89
开盘价
9.92
卖价
9.84
买价
10.14
最低价
9.82
最高价
9.92
交易量
442
日变化
-0.51%
月变化
0.51%
6个月变化
-0.71%
年变化
8.37%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%