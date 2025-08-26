VKQ: 景顺市政信托
今日VKQ汇率已更改-0.51%。当日，交易品种以低点9.82和高点9.92进行交易。
关注景顺市政信托动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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VKQ新闻
常见问题解答
VKQ股票今天的价格是多少？
景顺市政信托股票今天的定价为9.84。它在9.82 - 9.92范围内交易，昨天的收盘价为9.89，交易量达到442。VKQ的实时价格图表显示了这些更新。
景顺市政信托股票是否支付股息？
景顺市政信托目前的价值为9.84。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.37%和USD。实时查看图表以跟踪VKQ走势。
如何购买VKQ股票？
您可以以9.84的当前价格购买景顺市政信托股票。订单通常设置在9.84或10.14附近，而442和-0.81%显示市场活动。立即关注VKQ的实时图表更新。
如何投资VKQ股票？
投资景顺市政信托需要考虑年度范围9.08 - 10.10和当前价格9.84。许多人在以9.84或10.14下订单之前，会比较0.51%和。实时查看VKQ价格图表，了解每日变化。
景顺市政信托股票的最高价格是多少？
在过去一年中，景顺市政信托的最高价格是10.10。在9.08 - 10.10内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪景顺市政信托的绩效。
景顺市政信托股票的最低价格是多少？
景顺市政信托（VKQ）的最低价格为9.08。将其与当前的9.84和9.08 - 10.10进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VKQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
VKQ股票是什么时候拆分的？
景顺市政信托历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.89和8.37%中可见。
- 前一天收盘价
- 9.89
- 开盘价
- 9.92
- 卖价
- 9.84
- 买价
- 10.14
- 最低价
- 9.82
- 最高价
- 9.92
- 交易量
- 442
- 日变化
- -0.51%
- 月变化
- 0.51%
- 6个月变化
- -0.71%
- 年变化
- 8.37%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%