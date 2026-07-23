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VFVA: Vanguard U.S. Value Factor ETF
Курс VFVA за сегодня изменился на 0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 159.23, а максимальная — 160.73.
Следите за динамикой Vanguard U.S. Value Factor ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VFVA сегодня?
Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) сегодня оценивается на уровне 160.56. Инструмент торгуется в пределах 159.23 - 160.73, вчерашнее закрытие составило 160.39, а торговый объем достиг 21. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VFVA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard U.S. Value Factor ETF?
Vanguard U.S. Value Factor ETF в настоящее время оценивается в 160.56. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 26.71% и USD. Отслеживайте движения VFVA на графике в реальном времени.
Как купить акции VFVA?
Вы можете купить акции Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) по текущей цене 160.56. Ордера обычно размещаются около 160.56 или 160.86, тогда как 21 и -0.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VFVA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VFVA?
Инвестирование в Vanguard U.S. Value Factor ETF предполагает учет годового диапазона 122.70 - 160.96 и текущей цены 160.56. Многие сравнивают 0.56% и 14.16% перед размещением ордеров на 160.56 или 160.86. Изучайте ежедневные изменения цены VFVA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Vanguard U.S. Value Factor ETF?
Самая высокая цена Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) за последний год составила 160.96. Акции заметно колебались в пределах 122.70 - 160.96, сравнение с 160.39 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard U.S. Value Factor ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Vanguard U.S. Value Factor ETF?
Самая низкая цена Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) за год составила 122.70. Сравнение с текущими 160.56 и 122.70 - 160.96 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VFVA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VFVA?
В прошлом Vanguard U.S. Value Factor ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 160.39 и 26.71% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 160.39
- Open
- 160.73
- Bid
- 160.56
- Ask
- 160.86
- Low
- 159.23
- High
- 160.73
- Объем
- 21
- Дневное изменение
- 0.11%
- Месячное изменение
- 0.56%
- 6-месячное изменение
- 14.16%
- Годовое изменение
- 26.71%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%