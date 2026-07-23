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VFVA: Vanguard U.S. Value Factor ETF

160.56 USD 0.17 (0.11%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс VFVA за сегодня изменился на 0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 159.23, а максимальная — 160.73.

Следите за динамикой Vanguard U.S. Value Factor ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VFVA сегодня?

Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) сегодня оценивается на уровне 160.56. Инструмент торгуется в пределах 159.23 - 160.73, вчерашнее закрытие составило 160.39, а торговый объем достиг 21. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VFVA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard U.S. Value Factor ETF?

Vanguard U.S. Value Factor ETF в настоящее время оценивается в 160.56. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 26.71% и USD. Отслеживайте движения VFVA на графике в реальном времени.

Как купить акции VFVA?

Вы можете купить акции Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) по текущей цене 160.56. Ордера обычно размещаются около 160.56 или 160.86, тогда как 21 и -0.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VFVA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VFVA?

Инвестирование в Vanguard U.S. Value Factor ETF предполагает учет годового диапазона 122.70 - 160.96 и текущей цены 160.56. Многие сравнивают 0.56% и 14.16% перед размещением ордеров на 160.56 или 160.86. Изучайте ежедневные изменения цены VFVA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Vanguard U.S. Value Factor ETF?

Самая высокая цена Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) за последний год составила 160.96. Акции заметно колебались в пределах 122.70 - 160.96, сравнение с 160.39 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard U.S. Value Factor ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Vanguard U.S. Value Factor ETF?

Самая низкая цена Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) за год составила 122.70. Сравнение с текущими 160.56 и 122.70 - 160.96 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VFVA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VFVA?

В прошлом Vanguard U.S. Value Factor ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 160.39 и 26.71% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
159.23 160.73
Годовой диапазон
122.70 160.96
Предыдущее закрытие
160.39
Open
160.73
Bid
160.56
Ask
160.86
Low
159.23
High
160.73
Объем
21
Дневное изменение
0.11%
Месячное изменение
0.56%
6-месячное изменение
14.16%
Годовое изменение
26.71%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%