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VFVA: Vanguard U.S. Value Factor ETF

160.89 USD 0.33 (0.21%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日VFVA汇率已更改0.21%。当日，交易品种以低点160.01和高点161.40进行交易。

关注Vanguard U.S. Value Factor ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VFVA新闻

常见问题解答

VFVA股票今天的价格是多少？

Vanguard U.S. Value Factor ETF股票今天的定价为160.89。它在160.01 - 161.40范围内交易，昨天的收盘价为160.56，交易量达到36。VFVA的实时价格图表显示了这些更新。

Vanguard U.S. Value Factor ETF股票是否支付股息？

Vanguard U.S. Value Factor ETF目前的价值为160.89。股息政策取决于公司，而投资者也会关注26.97%和USD。实时查看图表以跟踪VFVA走势。

如何购买VFVA股票？

您可以以160.89的当前价格购买Vanguard U.S. Value Factor ETF股票。订单通常设置在160.89或161.19附近，而36和0.19%显示市场活动。立即关注VFVA的实时图表更新。

如何投资VFVA股票？

投资Vanguard U.S. Value Factor ETF需要考虑年度范围122.70 - 161.40和当前价格160.89。许多人在以160.89或161.19下订单之前，会比较0.76%和。实时查看VFVA价格图表，了解每日变化。

Vanguard U.S. Value Factor ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Vanguard U.S. Value Factor ETF的最高价格是161.40。在122.70 - 161.40内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard U.S. Value Factor ETF的绩效。

Vanguard U.S. Value Factor ETF股票的最低价格是多少？

Vanguard U.S. Value Factor ETF（VFVA）的最低价格为122.70。将其与当前的160.89和122.70 - 161.40进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VFVA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

VFVA股票是什么时候拆分的？

Vanguard U.S. Value Factor ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、160.56和26.97%中可见。

日范围
160.01 161.40
年范围
122.70 161.40
前一天收盘价
160.56
开盘价
160.59
卖价
160.89
买价
161.19
最低价
160.01
最高价
161.40
交易量
36
日变化
0.21%
月变化
0.76%
6个月变化
14.39%
年变化
26.97%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%