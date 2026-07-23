VFVA: Vanguard U.S. Value Factor ETF
今日VFVA汇率已更改0.21%。当日，交易品种以低点160.01和高点161.40进行交易。
关注Vanguard U.S. Value Factor ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
VFVA股票今天的价格是多少？
Vanguard U.S. Value Factor ETF股票今天的定价为160.89。它在160.01 - 161.40范围内交易，昨天的收盘价为160.56，交易量达到36。VFVA的实时价格图表显示了这些更新。
Vanguard U.S. Value Factor ETF股票是否支付股息？
Vanguard U.S. Value Factor ETF目前的价值为160.89。股息政策取决于公司，而投资者也会关注26.97%和USD。实时查看图表以跟踪VFVA走势。
如何购买VFVA股票？
您可以以160.89的当前价格购买Vanguard U.S. Value Factor ETF股票。订单通常设置在160.89或161.19附近，而36和0.19%显示市场活动。立即关注VFVA的实时图表更新。
如何投资VFVA股票？
投资Vanguard U.S. Value Factor ETF需要考虑年度范围122.70 - 161.40和当前价格160.89。许多人在以160.89或161.19下订单之前，会比较0.76%和。实时查看VFVA价格图表，了解每日变化。
Vanguard U.S. Value Factor ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Vanguard U.S. Value Factor ETF的最高价格是161.40。在122.70 - 161.40内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard U.S. Value Factor ETF的绩效。
Vanguard U.S. Value Factor ETF股票的最低价格是多少？
Vanguard U.S. Value Factor ETF（VFVA）的最低价格为122.70。将其与当前的160.89和122.70 - 161.40进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VFVA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
VFVA股票是什么时候拆分的？
Vanguard U.S. Value Factor ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、160.56和26.97%中可见。
- 前一天收盘价
- 160.56
- 开盘价
- 160.59
- 卖价
- 160.89
- 买价
- 161.19
- 最低价
- 160.01
- 最高价
- 161.40
- 交易量
- 36
- 日变化
- 0.21%
- 月变化
- 0.76%
- 6个月变化
- 14.39%
- 年变化
- 26.97%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%