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VEU: Vanguard FTSE All World Ex US ETF

84.84 USD 0.38 (0.45%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс VEU за сегодня изменился на -0.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 84.74, а максимальная — 85.00.

Следите за динамикой Vanguard FTSE All World Ex US ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VEU сегодня?

Vanguard FTSE All World Ex US ETF (VEU) сегодня оценивается на уровне 84.84. Инструмент торгуется в пределах 84.74 - 85.00, вчерашнее закрытие составило 85.22, а торговый объем достиг 4569. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VEU в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard FTSE All World Ex US ETF?

Vanguard FTSE All World Ex US ETF в настоящее время оценивается в 84.84. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 23.82% и USD. Отслеживайте движения VEU на графике в реальном времени.

Как купить акции VEU?

Вы можете купить акции Vanguard FTSE All World Ex US ETF (VEU) по текущей цене 84.84. Ордера обычно размещаются около 84.84 или 85.14, тогда как 4569 и -0.15% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VEU на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VEU?

Инвестирование в Vanguard FTSE All World Ex US ETF предполагает учет годового диапазона 68.44 - 85.73 и текущей цены 84.84. Многие сравнивают 2.48% и 6.32% перед размещением ордеров на 84.84 или 85.14. Изучайте ежедневные изменения цены VEU на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Vanguard FTSE All World Ex US ETF?

Самая высокая цена Vanguard FTSE All World Ex US ETF (VEU) за последний год составила 85.73. Акции заметно колебались в пределах 68.44 - 85.73, сравнение с 85.22 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard FTSE All World Ex US ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Vanguard FTSE All World Ex US ETF?

Самая низкая цена Vanguard FTSE All World Ex US ETF (VEU) за год составила 68.44. Сравнение с текущими 84.84 и 68.44 - 85.73 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VEU во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VEU?

В прошлом Vanguard FTSE All World Ex US ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 85.22 и 23.82% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
84.74 85.00
Годовой диапазон
68.44 85.73
Предыдущее закрытие
85.22
Open
84.97
Bid
84.84
Ask
85.14
Low
84.74
High
85.00
Объем
4.569 K
Дневное изменение
-0.45%
Месячное изменение
2.48%
6-месячное изменение
6.32%
Годовое изменение
23.82%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%