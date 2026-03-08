VEU: 非美地区ETF-Vanguard FTSE
今日VEU汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点84.74和高点85.33进行交易。
关注非美地区ETF-Vanguard FTSE动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
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- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
VEU股票今天的价格是多少？
非美地区ETF-Vanguard FTSE股票今天的定价为84.91。它在84.74 - 85.33范围内交易，昨天的收盘价为84.84，交易量达到3205。VEU的实时价格图表显示了这些更新。
非美地区ETF-Vanguard FTSE股票是否支付股息？
非美地区ETF-Vanguard FTSE目前的价值为84.91。股息政策取决于公司，而投资者也会关注23.92%和USD。实时查看图表以跟踪VEU走势。
如何购买VEU股票？
您可以以84.91的当前价格购买非美地区ETF-Vanguard FTSE股票。订单通常设置在84.91或85.21附近，而3205和-0.39%显示市场活动。立即关注VEU的实时图表更新。
如何投资VEU股票？
投资非美地区ETF-Vanguard FTSE需要考虑年度范围68.44 - 85.73和当前价格84.91。许多人在以84.91或85.21下订单之前，会比较2.56%和。实时查看VEU价格图表，了解每日变化。
非美地区ETF-Vanguard FTSE股票的最高价格是多少？
在过去一年中，非美地区ETF-Vanguard FTSE的最高价格是85.73。在68.44 - 85.73内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪非美地区ETF-Vanguard FTSE的绩效。
非美地区ETF-Vanguard FTSE股票的最低价格是多少？
非美地区ETF-Vanguard FTSE（VEU）的最低价格为68.44。将其与当前的84.91和68.44 - 85.73进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VEU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
VEU股票是什么时候拆分的？
非美地区ETF-Vanguard FTSE历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、84.84和23.92%中可见。
- 前一天收盘价
- 84.84
- 开盘价
- 85.24
- 卖价
- 84.91
- 买价
- 85.21
- 最低价
- 84.74
- 最高价
- 85.33
- 交易量
- 3.205 K
- 日变化
- 0.08%
- 月变化
- 2.56%
- 6个月变化
- 6.40%
- 年变化
- 23.92%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%