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VEU: 非美地区ETF-Vanguard FTSE

84.91 USD 0.07 (0.08%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日VEU汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点84.74和高点85.33进行交易。

关注非美地区ETF-Vanguard FTSE动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VEU新闻

常见问题解答

VEU股票今天的价格是多少？

非美地区ETF-Vanguard FTSE股票今天的定价为84.91。它在84.74 - 85.33范围内交易，昨天的收盘价为84.84，交易量达到3205。VEU的实时价格图表显示了这些更新。

非美地区ETF-Vanguard FTSE股票是否支付股息？

非美地区ETF-Vanguard FTSE目前的价值为84.91。股息政策取决于公司，而投资者也会关注23.92%和USD。实时查看图表以跟踪VEU走势。

如何购买VEU股票？

您可以以84.91的当前价格购买非美地区ETF-Vanguard FTSE股票。订单通常设置在84.91或85.21附近，而3205和-0.39%显示市场活动。立即关注VEU的实时图表更新。

如何投资VEU股票？

投资非美地区ETF-Vanguard FTSE需要考虑年度范围68.44 - 85.73和当前价格84.91。许多人在以84.91或85.21下订单之前，会比较2.56%和。实时查看VEU价格图表，了解每日变化。

非美地区ETF-Vanguard FTSE股票的最高价格是多少？

在过去一年中，非美地区ETF-Vanguard FTSE的最高价格是85.73。在68.44 - 85.73内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪非美地区ETF-Vanguard FTSE的绩效。

非美地区ETF-Vanguard FTSE股票的最低价格是多少？

非美地区ETF-Vanguard FTSE（VEU）的最低价格为68.44。将其与当前的84.91和68.44 - 85.73进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VEU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

VEU股票是什么时候拆分的？

非美地区ETF-Vanguard FTSE历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、84.84和23.92%中可见。

日范围
84.74 85.33
年范围
68.44 85.73
前一天收盘价
84.84
开盘价
85.24
卖价
84.91
买价
85.21
最低价
84.74
最高价
85.33
交易量
3.205 K
日变化
0.08%
月变化
2.56%
6个月变化
6.40%
年变化
23.92%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%