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VCLT: Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
Курс VCLT за сегодня изменился на -0.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 71.71, а максимальная — 72.15.
Следите за динамикой Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VCLT сегодня?
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) сегодня оценивается на уровне 71.73. Инструмент торгуется в пределах 71.71 - 72.15, вчерашнее закрытие составило 72.36, а торговый объем достиг 5717. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VCLT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF?
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF в настоящее время оценивается в 71.73. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.94% и USD. Отслеживайте движения VCLT на графике в реальном времени.
Как купить акции VCLT?
Вы можете купить акции Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) по текущей цене 71.73. Ордера обычно размещаются около 71.73 или 72.03, тогда как 5717 и -0.47% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VCLT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VCLT?
Инвестирование в Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF предполагает учет годового диапазона 71.71 - 79.28 и текущей цены 71.73. Многие сравнивают -0.29% и -6.24% перед размещением ордеров на 71.73 или 72.03. Изучайте ежедневные изменения цены VCLT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF?
Самая высокая цена Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) за последний год составила 79.28. Акции заметно колебались в пределах 71.71 - 79.28, сравнение с 72.36 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF?
Самая низкая цена Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) за год составила 71.71. Сравнение с текущими 71.73 и 71.71 - 79.28 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VCLT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VCLT?
В прошлом Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 72.36 и -3.94% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 72.36
- Open
- 72.07
- Bid
- 71.73
- Ask
- 72.03
- Low
- 71.71
- High
- 72.15
- Объем
- 5.717 K
- Дневное изменение
- -0.87%
- Месячное изменение
- -0.29%
- 6-месячное изменение
- -6.24%
- Годовое изменение
- -3.94%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%