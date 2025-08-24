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VCLT: Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

71.73 USD 0.63 (0.87%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс VCLT за сегодня изменился на -0.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 71.71, а максимальная — 72.15.

Следите за динамикой Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VCLT сегодня?

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) сегодня оценивается на уровне 71.73. Инструмент торгуется в пределах 71.71 - 72.15, вчерашнее закрытие составило 72.36, а торговый объем достиг 5717. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VCLT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF?

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF в настоящее время оценивается в 71.73. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.94% и USD. Отслеживайте движения VCLT на графике в реальном времени.

Как купить акции VCLT?

Вы можете купить акции Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) по текущей цене 71.73. Ордера обычно размещаются около 71.73 или 72.03, тогда как 5717 и -0.47% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VCLT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VCLT?

Инвестирование в Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF предполагает учет годового диапазона 71.71 - 79.28 и текущей цены 71.73. Многие сравнивают -0.29% и -6.24% перед размещением ордеров на 71.73 или 72.03. Изучайте ежедневные изменения цены VCLT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF?

Самая высокая цена Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) за последний год составила 79.28. Акции заметно колебались в пределах 71.71 - 79.28, сравнение с 72.36 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF?

Самая низкая цена Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) за год составила 71.71. Сравнение с текущими 71.73 и 71.71 - 79.28 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VCLT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VCLT?

В прошлом Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 72.36 и -3.94% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
71.71 72.15
Годовой диапазон
71.71 79.28
Предыдущее закрытие
72.36
Open
72.07
Bid
71.73
Ask
72.03
Low
71.71
High
72.15
Объем
5.717 K
Дневное изменение
-0.87%
Месячное изменение
-0.29%
6-месячное изменение
-6.24%
Годовое изменение
-3.94%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%