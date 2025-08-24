VCLT: Vanguard长期公司债指数ETF
今日VCLT汇率已更改0.07%。当日，交易品种以低点71.72和高点72.03进行交易。
关注Vanguard长期公司债指数ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M30
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- MN
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常见问题解答
VCLT股票今天的价格是多少？
Vanguard长期公司债指数ETF股票今天的定价为71.78。它在71.72 - 72.03范围内交易，昨天的收盘价为71.73，交易量达到4372。VCLT的实时价格图表显示了这些更新。
Vanguard长期公司债指数ETF股票是否支付股息？
Vanguard长期公司债指数ETF目前的价值为71.78。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.87%和USD。实时查看图表以跟踪VCLT走势。
如何购买VCLT股票？
您可以以71.78的当前价格购买Vanguard长期公司债指数ETF股票。订单通常设置在71.78或72.08附近，而4372和-0.22%显示市场活动。立即关注VCLT的实时图表更新。
如何投资VCLT股票？
投资Vanguard长期公司债指数ETF需要考虑年度范围71.71 - 79.28和当前价格71.78。许多人在以71.78或72.08下订单之前，会比较-0.22%和。实时查看VCLT价格图表，了解每日变化。
Vanguard长期公司债指数ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Vanguard长期公司债指数ETF的最高价格是79.28。在71.71 - 79.28内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard长期公司债指数ETF的绩效。
Vanguard长期公司债指数ETF股票的最低价格是多少？
Vanguard长期公司债指数ETF（VCLT）的最低价格为71.71。将其与当前的71.78和71.71 - 79.28进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VCLT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
VCLT股票是什么时候拆分的？
Vanguard长期公司债指数ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、71.73和-3.87%中可见。
- 前一天收盘价
- 71.73
- 开盘价
- 71.94
- 卖价
- 71.78
- 买价
- 72.08
- 最低价
- 71.72
- 最高价
- 72.03
- 交易量
- 4.372 K
- 日变化
- 0.07%
- 月变化
- -0.22%
- 6个月变化
- -6.17%
- 年变化
- -3.87%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%