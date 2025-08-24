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VCLT: Vanguard长期公司债指数ETF

71.78 USD 0.05 (0.07%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日VCLT汇率已更改0.07%。当日，交易品种以低点71.72和高点72.03进行交易。

关注Vanguard长期公司债指数ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
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VCLT新闻

常见问题解答

VCLT股票今天的价格是多少？

Vanguard长期公司债指数ETF股票今天的定价为71.78。它在71.72 - 72.03范围内交易，昨天的收盘价为71.73，交易量达到4372。VCLT的实时价格图表显示了这些更新。

Vanguard长期公司债指数ETF股票是否支付股息？

Vanguard长期公司债指数ETF目前的价值为71.78。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.87%和USD。实时查看图表以跟踪VCLT走势。

如何购买VCLT股票？

您可以以71.78的当前价格购买Vanguard长期公司债指数ETF股票。订单通常设置在71.78或72.08附近，而4372和-0.22%显示市场活动。立即关注VCLT的实时图表更新。

如何投资VCLT股票？

投资Vanguard长期公司债指数ETF需要考虑年度范围71.71 - 79.28和当前价格71.78。许多人在以71.78或72.08下订单之前，会比较-0.22%和。实时查看VCLT价格图表，了解每日变化。

Vanguard长期公司债指数ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Vanguard长期公司债指数ETF的最高价格是79.28。在71.71 - 79.28内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard长期公司债指数ETF的绩效。

Vanguard长期公司债指数ETF股票的最低价格是多少？

Vanguard长期公司债指数ETF（VCLT）的最低价格为71.71。将其与当前的71.78和71.71 - 79.28进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VCLT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

VCLT股票是什么时候拆分的？

Vanguard长期公司债指数ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、71.73和-3.87%中可见。

日范围
71.72 72.03
年范围
71.71 79.28
前一天收盘价
71.73
开盘价
71.94
卖价
71.78
买价
72.08
最低价
71.72
最高价
72.03
交易量
4.372 K
日变化
0.07%
月变化
-0.22%
6个月变化
-6.17%
年变化
-3.87%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%