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USVM: VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

110.80 USD 0.50 (0.45%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс USVM за сегодня изменился на 0.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 110.49, а максимальная — 110.80.

Следите за динамикой VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций USVM сегодня?

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) сегодня оценивается на уровне 110.80. Инструмент торгуется в пределах 110.49 - 110.80, вчерашнее закрытие составило 110.30, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике USVM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF?

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF в настоящее время оценивается в 110.80. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.53% и USD. Отслеживайте движения USVM на графике в реальном времени.

Как купить акции USVM?

Вы можете купить акции VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) по текущей цене 110.80. Ордера обычно размещаются около 110.80 или 111.10, тогда как 8 и 0.28% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения USVM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции USVM?

Инвестирование в VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF предполагает учет годового диапазона 91.39 - 112.66 и текущей цены 110.80. Многие сравнивают 0.80% и 13.45% перед размещением ордеров на 110.80 или 111.10. Изучайте ежедневные изменения цены USVM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF?

Самая высокая цена VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) за последний год составила 112.66. Акции заметно колебались в пределах 91.39 - 112.66, сравнение с 110.30 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF?

Самая низкая цена VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) за год составила 91.39. Сравнение с текущими 110.80 и 91.39 - 112.66 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения USVM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций USVM?

В прошлом VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 110.30 и 11.53% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
110.49 110.80
Годовой диапазон
91.39 112.66
Предыдущее закрытие
110.30
Open
110.49
Bid
110.80
Ask
111.10
Low
110.49
High
110.80
Объем
8
Дневное изменение
0.45%
Месячное изменение
0.80%
6-месячное изменение
13.45%
Годовое изменение
11.53%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%