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USVM: VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

110.44 USD 0.14 (0.13%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日USVM汇率已更改0.13%。当日，交易品种以低点110.38和高点110.85进行交易。

关注VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

USVM新闻

常见问题解答

USVM股票今天的价格是多少？

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF股票今天的定价为110.44。它在110.38 - 110.85范围内交易，昨天的收盘价为110.30，交易量达到59。USVM的实时价格图表显示了这些更新。

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF股票是否支付股息？

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF目前的价值为110.44。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.17%和USD。实时查看图表以跟踪USVM走势。

如何购买USVM股票？

您可以以110.44的当前价格购买VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF股票。订单通常设置在110.44或110.74附近，而59和-0.05%显示市场活动。立即关注USVM的实时图表更新。

如何投资USVM股票？

投资VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF需要考虑年度范围91.39 - 112.66和当前价格110.44。许多人在以110.44或110.74下订单之前，会比较0.47%和。实时查看USVM价格图表，了解每日变化。

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF的最高价格是112.66。在91.39 - 112.66内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF的绩效。

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF股票的最低价格是多少？

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF（USVM）的最低价格为91.39。将其与当前的110.44和91.39 - 112.66进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看USVM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

USVM股票是什么时候拆分的？

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、110.30和11.17%中可见。

日范围
110.38 110.85
年范围
91.39 112.66
前一天收盘价
110.30
开盘价
110.49
卖价
110.44
买价
110.74
最低价
110.38
最高价
110.85
交易量
59
日变化
0.13%
月变化
0.47%
6个月变化
13.09%
年变化
11.17%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%