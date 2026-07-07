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USRT: iShares Core U.S. REIT ETF
Курс USRT за сегодня изменился на -1.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 66.19, а максимальная — 66.90.
Следите за динамикой iShares Core U.S. REIT ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций USRT сегодня?
iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) сегодня оценивается на уровне 66.44. Инструмент торгуется в пределах 66.19 - 66.90, вчерашнее закрытие составило 67.36, а торговый объем достиг 751. Всю динамику можно отследить на ценовом графике USRT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Core U.S. REIT ETF?
iShares Core U.S. REIT ETF в настоящее время оценивается в 66.44. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.35% и USD. Отслеживайте движения USRT на графике в реальном времени.
Как купить акции USRT?
Вы можете купить акции iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) по текущей цене 66.44. Ордера обычно размещаются около 66.44 или 66.74, тогда как 751 и -0.69% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения USRT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции USRT?
Инвестирование в iShares Core U.S. REIT ETF предполагает учет годового диапазона 56.44 - 70.05 и текущей цены 66.44. Многие сравнивают -2.24% и 6.00% перед размещением ордеров на 66.44 или 66.74. Изучайте ежедневные изменения цены USRT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares Core U.S. REIT ETF?
Самая высокая цена iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) за последний год составила 70.05. Акции заметно колебались в пределах 56.44 - 70.05, сравнение с 67.36 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Core U.S. REIT ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares Core U.S. REIT ETF?
Самая низкая цена iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) за год составила 56.44. Сравнение с текущими 66.44 и 56.44 - 70.05 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения USRT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций USRT?
В прошлом iShares Core U.S. REIT ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 67.36 и 14.35% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 67.36
- Open
- 66.90
- Bid
- 66.44
- Ask
- 66.74
- Low
- 66.19
- High
- 66.90
- Объем
- 751
- Дневное изменение
- -1.37%
- Месячное изменение
- -2.24%
- 6-месячное изменение
- 6.00%
- Годовое изменение
- 14.35%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%