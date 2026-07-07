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USRT: iShares Core U.S. REIT ETF

66.44 USD 0.92 (1.37%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс USRT за сегодня изменился на -1.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 66.19, а максимальная — 66.90.

Следите за динамикой iShares Core U.S. REIT ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций USRT сегодня?

iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) сегодня оценивается на уровне 66.44. Инструмент торгуется в пределах 66.19 - 66.90, вчерашнее закрытие составило 67.36, а торговый объем достиг 751. Всю динамику можно отследить на ценовом графике USRT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Core U.S. REIT ETF?

iShares Core U.S. REIT ETF в настоящее время оценивается в 66.44. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.35% и USD. Отслеживайте движения USRT на графике в реальном времени.

Как купить акции USRT?

Вы можете купить акции iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) по текущей цене 66.44. Ордера обычно размещаются около 66.44 или 66.74, тогда как 751 и -0.69% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения USRT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции USRT?

Инвестирование в iShares Core U.S. REIT ETF предполагает учет годового диапазона 56.44 - 70.05 и текущей цены 66.44. Многие сравнивают -2.24% и 6.00% перед размещением ордеров на 66.44 или 66.74. Изучайте ежедневные изменения цены USRT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares Core U.S. REIT ETF?

Самая высокая цена iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) за последний год составила 70.05. Акции заметно колебались в пределах 56.44 - 70.05, сравнение с 67.36 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Core U.S. REIT ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares Core U.S. REIT ETF?

Самая низкая цена iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) за год составила 56.44. Сравнение с текущими 66.44 и 56.44 - 70.05 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения USRT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций USRT?

В прошлом iShares Core U.S. REIT ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 67.36 и 14.35% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
66.19 66.90
Годовой диапазон
56.44 70.05
Предыдущее закрытие
67.36
Open
66.90
Bid
66.44
Ask
66.74
Low
66.19
High
66.90
Объем
751
Дневное изменение
-1.37%
Месячное изменение
-2.24%
6-месячное изменение
6.00%
Годовое изменение
14.35%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%