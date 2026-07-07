USRT: iShares Core U.S. REIT ETF
今日USRT汇率已更改-0.98%。当日，交易品种以低点65.74和高点66.30进行交易。
关注iShares Core U.S. REIT ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
USRT股票今天的价格是多少？
iShares Core U.S. REIT ETF股票今天的定价为65.79。它在65.74 - 66.30范围内交易，昨天的收盘价为66.44，交易量达到1009。USRT的实时价格图表显示了这些更新。
iShares Core U.S. REIT ETF股票是否支付股息？
iShares Core U.S. REIT ETF目前的价值为65.79。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.24%和USD。实时查看图表以跟踪USRT走势。
如何购买USRT股票？
您可以以65.79的当前价格购买iShares Core U.S. REIT ETF股票。订单通常设置在65.79或66.09附近，而1009和-0.77%显示市场活动。立即关注USRT的实时图表更新。
如何投资USRT股票？
投资iShares Core U.S. REIT ETF需要考虑年度范围56.44 - 70.05和当前价格65.79。许多人在以65.79或66.09下订单之前，会比较-3.19%和。实时查看USRT价格图表，了解每日变化。
iShares Core U.S. REIT ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares Core U.S. REIT ETF的最高价格是70.05。在56.44 - 70.05内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Core U.S. REIT ETF的绩效。
iShares Core U.S. REIT ETF股票的最低价格是多少？
iShares Core U.S. REIT ETF（USRT）的最低价格为56.44。将其与当前的65.79和56.44 - 70.05进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看USRT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
USRT股票是什么时候拆分的？
iShares Core U.S. REIT ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、66.44和13.24%中可见。
- 前一天收盘价
- 66.44
- 开盘价
- 66.30
- 卖价
- 65.79
- 买价
- 66.09
- 最低价
- 65.74
- 最高价
- 66.30
- 交易量
- 1.009 K
- 日变化
- -0.98%
- 月变化
- -3.19%
- 6个月变化
- 4.96%
- 年变化
- 13.24%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%