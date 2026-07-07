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USRT: iShares Core U.S. REIT ETF

65.79 USD 0.65 (0.98%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日USRT汇率已更改-0.98%。当日，交易品种以低点65.74和高点66.30进行交易。

关注iShares Core U.S. REIT ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

USRT新闻

常见问题解答

USRT股票今天的价格是多少？

iShares Core U.S. REIT ETF股票今天的定价为65.79。它在65.74 - 66.30范围内交易，昨天的收盘价为66.44，交易量达到1009。USRT的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Core U.S. REIT ETF股票是否支付股息？

iShares Core U.S. REIT ETF目前的价值为65.79。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.24%和USD。实时查看图表以跟踪USRT走势。

如何购买USRT股票？

您可以以65.79的当前价格购买iShares Core U.S. REIT ETF股票。订单通常设置在65.79或66.09附近，而1009和-0.77%显示市场活动。立即关注USRT的实时图表更新。

如何投资USRT股票？

投资iShares Core U.S. REIT ETF需要考虑年度范围56.44 - 70.05和当前价格65.79。许多人在以65.79或66.09下订单之前，会比较-3.19%和。实时查看USRT价格图表，了解每日变化。

iShares Core U.S. REIT ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares Core U.S. REIT ETF的最高价格是70.05。在56.44 - 70.05内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Core U.S. REIT ETF的绩效。

iShares Core U.S. REIT ETF股票的最低价格是多少？

iShares Core U.S. REIT ETF（USRT）的最低价格为56.44。将其与当前的65.79和56.44 - 70.05进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看USRT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

USRT股票是什么时候拆分的？

iShares Core U.S. REIT ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、66.44和13.24%中可见。

日范围
65.74 66.30
年范围
56.44 70.05
前一天收盘价
66.44
开盘价
66.30
卖价
65.79
买价
66.09
最低价
65.74
最高价
66.30
交易量
1.009 K
日变化
-0.98%
月变化
-3.19%
6个月变化
4.96%
年变化
13.24%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%