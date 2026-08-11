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UCC: ProShares Ultra Consumer Discretionary

49.32 USD 1.35 (2.81%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс UCC за сегодня изменился на 2.81%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.99, а максимальная — 49.32.

Следите за динамикой ProShares Ultra Consumer Discretionary. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций UCC сегодня?

ProShares Ultra Consumer Discretionary (UCC) сегодня оценивается на уровне 49.32. Инструмент торгуется в пределах 48.99 - 49.32, вчерашнее закрытие составило 47.97, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике UCC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Ultra Consumer Discretionary?

ProShares Ultra Consumer Discretionary в настоящее время оценивается в 49.32. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.40% и USD. Отслеживайте движения UCC на графике в реальном времени.

Как купить акции UCC?

Вы можете купить акции ProShares Ultra Consumer Discretionary (UCC) по текущей цене 49.32. Ордера обычно размещаются около 49.32 или 49.62, тогда как 3 и 0.67% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения UCC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции UCC?

Инвестирование в ProShares Ultra Consumer Discretionary предполагает учет годового диапазона 40.64 - 56.96 и текущей цены 49.32. Многие сравнивают 1.92% и 2.41% перед размещением ордеров на 49.32 или 49.62. Изучайте ежедневные изменения цены UCC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares Ultra Consumer Discretionary?

Самая высокая цена ProShares Ultra Consumer Discretionary (UCC) за последний год составила 56.96. Акции заметно колебались в пределах 40.64 - 56.96, сравнение с 47.97 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Ultra Consumer Discretionary на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares Ultra Consumer Discretionary?

Самая низкая цена ProShares Ultra Consumer Discretionary (UCC) за год составила 40.64. Сравнение с текущими 49.32 и 40.64 - 56.96 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения UCC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций UCC?

В прошлом ProShares Ultra Consumer Discretionary проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 47.97 и -0.40% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
48.99 49.32
Годовой диапазон
40.64 56.96
Предыдущее закрытие
47.97
Open
48.99
Bid
49.32
Ask
49.62
Low
48.99
High
49.32
Объем
3
Дневное изменение
2.81%
Месячное изменение
1.92%
6-месячное изменение
2.41%
Годовое изменение
-0.40%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%