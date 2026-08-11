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UCC: ProShares Ultra Consumer Discretionary
Курс UCC за сегодня изменился на 2.81%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.99, а максимальная — 49.32.
Следите за динамикой ProShares Ultra Consumer Discretionary. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций UCC сегодня?
ProShares Ultra Consumer Discretionary (UCC) сегодня оценивается на уровне 49.32. Инструмент торгуется в пределах 48.99 - 49.32, вчерашнее закрытие составило 47.97, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике UCC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Ultra Consumer Discretionary?
ProShares Ultra Consumer Discretionary в настоящее время оценивается в 49.32. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.40% и USD. Отслеживайте движения UCC на графике в реальном времени.
Как купить акции UCC?
Вы можете купить акции ProShares Ultra Consumer Discretionary (UCC) по текущей цене 49.32. Ордера обычно размещаются около 49.32 или 49.62, тогда как 3 и 0.67% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения UCC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции UCC?
Инвестирование в ProShares Ultra Consumer Discretionary предполагает учет годового диапазона 40.64 - 56.96 и текущей цены 49.32. Многие сравнивают 1.92% и 2.41% перед размещением ордеров на 49.32 или 49.62. Изучайте ежедневные изменения цены UCC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares Ultra Consumer Discretionary?
Самая высокая цена ProShares Ultra Consumer Discretionary (UCC) за последний год составила 56.96. Акции заметно колебались в пределах 40.64 - 56.96, сравнение с 47.97 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Ultra Consumer Discretionary на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares Ultra Consumer Discretionary?
Самая низкая цена ProShares Ultra Consumer Discretionary (UCC) за год составила 40.64. Сравнение с текущими 49.32 и 40.64 - 56.96 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения UCC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций UCC?
В прошлом ProShares Ultra Consumer Discretionary проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 47.97 и -0.40% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 47.97
- Open
- 48.99
- Bid
- 49.32
- Ask
- 49.62
- Low
- 48.99
- High
- 49.32
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- 2.81%
- Месячное изменение
- 1.92%
- 6-месячное изменение
- 2.41%
- Годовое изменение
- -0.40%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%