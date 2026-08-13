UCC: ProShares Ultra Consumer Discretionary
今日UCC汇率已更改-0.57%。当日，交易品种以低点49.02和高点49.09进行交易。
关注ProShares Ultra Consumer Discretionary动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
UCC股票今天的价格是多少？
ProShares Ultra Consumer Discretionary股票今天的定价为49.04。它在49.02 - 49.09范围内交易，昨天的收盘价为49.32，交易量达到3。UCC的实时价格图表显示了这些更新。
ProShares Ultra Consumer Discretionary股票是否支付股息？
ProShares Ultra Consumer Discretionary目前的价值为49.04。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.97%和USD。实时查看图表以跟踪UCC走势。
如何购买UCC股票？
您可以以49.04的当前价格购买ProShares Ultra Consumer Discretionary股票。订单通常设置在49.04或49.34附近，而3和-0.10%显示市场活动。立即关注UCC的实时图表更新。
如何投资UCC股票？
投资ProShares Ultra Consumer Discretionary需要考虑年度范围40.64 - 56.96和当前价格49.04。许多人在以49.04或49.34下订单之前，会比较1.34%和。实时查看UCC价格图表，了解每日变化。
ProShares Ultra Consumer Discretionary股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ProShares Ultra Consumer Discretionary的最高价格是56.96。在40.64 - 56.96内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares Ultra Consumer Discretionary的绩效。
ProShares Ultra Consumer Discretionary股票的最低价格是多少？
ProShares Ultra Consumer Discretionary（UCC）的最低价格为40.64。将其与当前的49.04和40.64 - 56.96进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看UCC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
UCC股票是什么时候拆分的？
ProShares Ultra Consumer Discretionary历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、49.32和-0.97%中可见。
- 前一天收盘价
- 49.32
- 开盘价
- 49.09
- 卖价
- 49.04
- 买价
- 49.34
- 最低价
- 49.02
- 最高价
- 49.09
- 交易量
- 3
- 日变化
- -0.57%
- 月变化
- 1.34%
- 6个月变化
- 1.83%
- 年变化
- -0.97%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%