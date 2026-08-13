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UCC: ProShares Ultra Consumer Discretionary

49.04 USD 0.28 (0.57%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日UCC汇率已更改-0.57%。当日，交易品种以低点49.02和高点49.09进行交易。

关注ProShares Ultra Consumer Discretionary动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

UCC股票今天的价格是多少？

ProShares Ultra Consumer Discretionary股票今天的定价为49.04。它在49.02 - 49.09范围内交易，昨天的收盘价为49.32，交易量达到3。UCC的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares Ultra Consumer Discretionary股票是否支付股息？

ProShares Ultra Consumer Discretionary目前的价值为49.04。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.97%和USD。实时查看图表以跟踪UCC走势。

如何购买UCC股票？

您可以以49.04的当前价格购买ProShares Ultra Consumer Discretionary股票。订单通常设置在49.04或49.34附近，而3和-0.10%显示市场活动。立即关注UCC的实时图表更新。

如何投资UCC股票？

投资ProShares Ultra Consumer Discretionary需要考虑年度范围40.64 - 56.96和当前价格49.04。许多人在以49.04或49.34下订单之前，会比较1.34%和。实时查看UCC价格图表，了解每日变化。

ProShares Ultra Consumer Discretionary股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ProShares Ultra Consumer Discretionary的最高价格是56.96。在40.64 - 56.96内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares Ultra Consumer Discretionary的绩效。

ProShares Ultra Consumer Discretionary股票的最低价格是多少？

ProShares Ultra Consumer Discretionary（UCC）的最低价格为40.64。将其与当前的49.04和40.64 - 56.96进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看UCC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

UCC股票是什么时候拆分的？

ProShares Ultra Consumer Discretionary历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、49.32和-0.97%中可见。

日范围
49.02 49.09
年范围
40.64 56.96
前一天收盘价
49.32
开盘价
49.09
卖价
49.04
买价
49.34
最低价
49.02
最高价
49.09
交易量
3
日变化
-0.57%
月变化
1.34%
6个月变化
1.83%
年变化
-0.97%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%