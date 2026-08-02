КотировкиРазделы
Валюты / UBT
Назад в Рынок акций США

UBT: ProShares Ultra 20+ Year Treasury

14.83 USD 0.24 (1.59%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс UBT за сегодня изменился на -1.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.83, а максимальная — 14.94.

Следите за динамикой ProShares Ultra 20+ Year Treasury. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости UBT

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций UBT сегодня?

ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) сегодня оценивается на уровне 14.83. Инструмент торгуется в пределах 14.83 - 14.94, вчерашнее закрытие составило 15.07, а торговый объем достиг 15. Всю динамику можно отследить на ценовом графике UBT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Ultra 20+ Year Treasury?

ProShares Ultra 20+ Year Treasury в настоящее время оценивается в 14.83. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -8.29% и USD. Отслеживайте движения UBT на графике в реальном времени.

Как купить акции UBT?

Вы можете купить акции ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) по текущей цене 14.83. Ордера обычно размещаются около 14.83 или 15.13, тогда как 15 и -0.74% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения UBT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции UBT?

Инвестирование в ProShares Ultra 20+ Year Treasury предполагает учет годового диапазона 14.68 - 18.48 и текущей цены 14.83. Многие сравнивают -0.47% и -16.45% перед размещением ордеров на 14.83 или 15.13. Изучайте ежедневные изменения цены UBT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares Ultra 20+ Year Treasury?

Самая высокая цена ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) за последний год составила 18.48. Акции заметно колебались в пределах 14.68 - 18.48, сравнение с 15.07 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Ultra 20+ Year Treasury на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares Ultra 20+ Year Treasury?

Самая низкая цена ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) за год составила 14.68. Сравнение с текущими 14.83 и 14.68 - 18.48 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения UBT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций UBT?

В прошлом ProShares Ultra 20+ Year Treasury проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 15.07 и -8.29% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
14.83 14.94
Годовой диапазон
14.68 18.48
Предыдущее закрытие
15.07
Open
14.94
Bid
14.83
Ask
15.13
Low
14.83
High
14.94
Объем
15
Дневное изменение
-1.59%
Месячное изменение
-0.47%
6-месячное изменение
-16.45%
Годовое изменение
-8.29%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%