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UBT: ProShares Ultra 20+ Year Treasury
Курс UBT за сегодня изменился на -1.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.83, а максимальная — 14.94.
Следите за динамикой ProShares Ultra 20+ Year Treasury. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций UBT сегодня?
ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) сегодня оценивается на уровне 14.83. Инструмент торгуется в пределах 14.83 - 14.94, вчерашнее закрытие составило 15.07, а торговый объем достиг 15. Всю динамику можно отследить на ценовом графике UBT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Ultra 20+ Year Treasury?
ProShares Ultra 20+ Year Treasury в настоящее время оценивается в 14.83. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -8.29% и USD. Отслеживайте движения UBT на графике в реальном времени.
Как купить акции UBT?
Вы можете купить акции ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) по текущей цене 14.83. Ордера обычно размещаются около 14.83 или 15.13, тогда как 15 и -0.74% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения UBT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции UBT?
Инвестирование в ProShares Ultra 20+ Year Treasury предполагает учет годового диапазона 14.68 - 18.48 и текущей цены 14.83. Многие сравнивают -0.47% и -16.45% перед размещением ордеров на 14.83 или 15.13. Изучайте ежедневные изменения цены UBT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares Ultra 20+ Year Treasury?
Самая высокая цена ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) за последний год составила 18.48. Акции заметно колебались в пределах 14.68 - 18.48, сравнение с 15.07 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Ultra 20+ Year Treasury на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares Ultra 20+ Year Treasury?
Самая низкая цена ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) за год составила 14.68. Сравнение с текущими 14.83 и 14.68 - 18.48 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения UBT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций UBT?
В прошлом ProShares Ultra 20+ Year Treasury проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 15.07 и -8.29% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 15.07
- Open
- 14.94
- Bid
- 14.83
- Ask
- 15.13
- Low
- 14.83
- High
- 14.94
- Объем
- 15
- Дневное изменение
- -1.59%
- Месячное изменение
- -0.47%
- 6-месячное изменение
- -16.45%
- Годовое изменение
- -8.29%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%