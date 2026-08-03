UBT股票今天的价格是多少？ ProShares二倍做多20年+国债指数ETF股票今天的定价为14.87。它在14.87 - 14.99范围内交易，昨天的收盘价为14.83，交易量达到31。UBT的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares二倍做多20年+国债指数ETF股票是否支付股息？ ProShares二倍做多20年+国债指数ETF目前的价值为14.87。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-8.04%和USD。实时查看图表以跟踪UBT走势。

如何购买UBT股票？ 您可以以14.87的当前价格购买ProShares二倍做多20年+国债指数ETF股票。订单通常设置在14.87或15.17附近，而31和-0.34%显示市场活动。立即关注UBT的实时图表更新。

如何投资UBT股票？ 投资ProShares二倍做多20年+国债指数ETF需要考虑年度范围14.68 - 18.48和当前价格14.87。许多人在以14.87或15.17下订单之前，会比较-0.20%和。实时查看UBT价格图表，了解每日变化。

ProShares二倍做多20年+国债指数ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，ProShares二倍做多20年+国债指数ETF的最高价格是18.48。在14.68 - 18.48内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares二倍做多20年+国债指数ETF的绩效。

ProShares二倍做多20年+国债指数ETF股票的最低价格是多少？ ProShares二倍做多20年+国债指数ETF（UBT）的最低价格为14.68。将其与当前的14.87和14.68 - 18.48进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看UBT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。