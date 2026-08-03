UBT: ProShares二倍做多20年+国债指数ETF
今日UBT汇率已更改0.27%。当日，交易品种以低点14.87和高点14.99进行交易。
关注ProShares二倍做多20年+国债指数ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UBT新闻
- What Changed?
- Rates Spark: Inflation Is And Isn’t The Issue
- Behind Stable July CPI - One Transitory Tariff Wave After Another
- Cooling U.S. Inflation Points To The Fed Holding Steady
- Rates Spark: The Fiscal Number Can Eclipse CPI
- SPX Skew Collapses On Upside Chasing
- Rates Spark: Tricky Relative Value Amid Geopolitics
- Cumberland's Monday Memo
- The Fed's PCE Problem: Why Its Preferred Inflation Gauge Misreads The Economy
- Two Market Signals, One Story
- Will The Bond Market Verify The Stock Market's Revived Optimism?
- Rates Spark: Geopolitics In Focus Ahead Of U.S. CPI
- Monthly Macro Monitor: Status Quo
- Small Cap Income ETF And Case For Screening Small Caps By Dividend And Balance Sheet
- Crestmont P/E And Market Valuation: July 2026
- August Perspective
- Underlying Inflation Gauges: Trimming Noise Or Trimming Signal?
- Rate Hikes Are A Plus For Banks, With An Asterisk
- 4 Themes For Fixed Income: The Themes Driving Bond Markets
- Warsh Wants The Federal Reserve To Rethink The Rules
- Is The Angst Over AI Spending And Fed Inaction Warranted?
- The Market's Next Move Depends On More Than Earnings
- Why US-Japan Joint Intervention To Prop Up The Yen? Fear Of Treasury Yields Blowing Out.
- The Credit Market Lens: Still Buying America
常见问题解答
UBT股票今天的价格是多少？
ProShares二倍做多20年+国债指数ETF股票今天的定价为14.87。它在14.87 - 14.99范围内交易，昨天的收盘价为14.83，交易量达到31。UBT的实时价格图表显示了这些更新。
ProShares二倍做多20年+国债指数ETF股票是否支付股息？
ProShares二倍做多20年+国债指数ETF目前的价值为14.87。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-8.04%和USD。实时查看图表以跟踪UBT走势。
如何购买UBT股票？
您可以以14.87的当前价格购买ProShares二倍做多20年+国债指数ETF股票。订单通常设置在14.87或15.17附近，而31和-0.34%显示市场活动。立即关注UBT的实时图表更新。
如何投资UBT股票？
投资ProShares二倍做多20年+国债指数ETF需要考虑年度范围14.68 - 18.48和当前价格14.87。许多人在以14.87或15.17下订单之前，会比较-0.20%和。实时查看UBT价格图表，了解每日变化。
ProShares二倍做多20年+国债指数ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ProShares二倍做多20年+国债指数ETF的最高价格是18.48。在14.68 - 18.48内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares二倍做多20年+国债指数ETF的绩效。
ProShares二倍做多20年+国债指数ETF股票的最低价格是多少？
ProShares二倍做多20年+国债指数ETF（UBT）的最低价格为14.68。将其与当前的14.87和14.68 - 18.48进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看UBT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
UBT股票是什么时候拆分的？
ProShares二倍做多20年+国债指数ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、14.83和-8.04%中可见。
- 前一天收盘价
- 14.83
- 开盘价
- 14.92
- 卖价
- 14.87
- 买价
- 15.17
- 最低价
- 14.87
- 最高价
- 14.99
- 交易量
- 31
- 日变化
- 0.27%
- 月变化
- -0.20%
- 6个月变化
- -16.23%
- 年变化
- -8.04%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%