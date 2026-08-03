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UBT: ProShares二倍做多20年+国债指数ETF

14.87 USD 0.04 (0.27%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日UBT汇率已更改0.27%。当日，交易品种以低点14.87和高点14.99进行交易。

关注ProShares二倍做多20年+国债指数ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

UBT新闻

常见问题解答

UBT股票今天的价格是多少？

ProShares二倍做多20年+国债指数ETF股票今天的定价为14.87。它在14.87 - 14.99范围内交易，昨天的收盘价为14.83，交易量达到31。UBT的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares二倍做多20年+国债指数ETF股票是否支付股息？

ProShares二倍做多20年+国债指数ETF目前的价值为14.87。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-8.04%和USD。实时查看图表以跟踪UBT走势。

如何购买UBT股票？

您可以以14.87的当前价格购买ProShares二倍做多20年+国债指数ETF股票。订单通常设置在14.87或15.17附近，而31和-0.34%显示市场活动。立即关注UBT的实时图表更新。

如何投资UBT股票？

投资ProShares二倍做多20年+国债指数ETF需要考虑年度范围14.68 - 18.48和当前价格14.87。许多人在以14.87或15.17下订单之前，会比较-0.20%和。实时查看UBT价格图表，了解每日变化。

ProShares二倍做多20年+国债指数ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ProShares二倍做多20年+国债指数ETF的最高价格是18.48。在14.68 - 18.48内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares二倍做多20年+国债指数ETF的绩效。

ProShares二倍做多20年+国债指数ETF股票的最低价格是多少？

ProShares二倍做多20年+国债指数ETF（UBT）的最低价格为14.68。将其与当前的14.87和14.68 - 18.48进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看UBT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

UBT股票是什么时候拆分的？

ProShares二倍做多20年+国债指数ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、14.83和-8.04%中可见。

日范围
14.87 14.99
年范围
14.68 18.48
前一天收盘价
14.83
开盘价
14.92
卖价
14.87
买价
15.17
最低价
14.87
最高价
14.99
交易量
31
日变化
0.27%
月变化
-0.20%
6个月变化
-16.23%
年变化
-8.04%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%