UA: Under Armour Inc Class C
4.78 USD 0.02 (0.42%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс UA за сегодня изменился на -0.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.75, а максимальная — 4.84.
Следите за динамикой Under Armour Inc Class C. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
4.75 4.84
Годовой диапазон
4.62 10.62
- Предыдущее закрытие
- 4.80
- Open
- 4.81
- Bid
- 4.78
- Ask
- 5.08
- Low
- 4.75
- High
- 4.84
- Объем
- 3.353 K
- Дневное изменение
- -0.42%
- Месячное изменение
- -2.05%
- 6-месячное изменение
- -20.20%
- Годовое изменение
- -42.41%
