货币 / UA
UA: Under Armour Inc Class C
4.78 USD 0.02 (0.42%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日UA汇率已更改-0.42%。当日，交易品种以低点4.75和高点4.84进行交易。
关注Under Armour Inc Class C动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UA新闻
- Tracking Prem Watsa’s Fairfax Financial Holdings Portfolio – Q2 2025 Update (FRFHF)
- Under Armour股东在年度会议上重选董事会并批准审计师
- Under Armour shareholders re-elect board and approve auditor at annual meeting
- US retailers split on holiday prospects amid consumer caution
- Under Armour satisfies and discharges 3.25% senior notes due 2026
- Under Armour stock price target lowered to $7 by Williams Trading
- Investors react to US-Russia summit reaching no agreement
- Under Armour director Fitzpatrick buys $493,000 in stock
- Under Armour’s chief accounting officer buys $9,999 in stock
- CFRA upgrades Under Armour stock rating to Hold from Sell
- Kalorama Group ranks 70th on Inc. 5000 fastest-growing companies list
- Under Armour: Recent Quarterly Report Disappoints (NYSE:UA)
- Under Armour stock price target lowered to $5 at Truist on tariff concerns
- Under Armour stock price target lowered to $9 at Stifel on weak outlook
- Under Armour Q1 Earnings: No Brand Turnaround In Sight Yet (NYSE:UAA)
- Under Armour stock price target lowered to $7.50 at UBS on tariff impact
- Telsey lowers Under Armour stock price target on tariff impact
- US imports fall more than expected in June on tariff concerns, trade body data shows
- Apple and Netflix Lead Mega-Cap Movers on Friday’s Trading Session
- Tesla and Palantir Lead Mega-Cap Stock Movers on Friday
- Under Armour stock price target lowered to $5 at Evercore ISI on weak pricing power
- Stifel reiterates Buy rating on Under Armour stock despite weak guidance
- Under Armour (UA) Q1 Revenue Falls 4.2%
- Under Armour, Pinterest and Wendy’s fall premarket; Novo Nordisk rises
日范围
4.75 4.84
年范围
4.62 10.62
- 前一天收盘价
- 4.80
- 开盘价
- 4.81
- 卖价
- 4.78
- 买价
- 5.08
- 最低价
- 4.75
- 最高价
- 4.84
- 交易量
- 3.353 K
- 日变化
- -0.42%
- 月变化
- -2.05%
- 6个月变化
- -20.20%
- 年变化
- -42.41%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值