UA: Under Armour Inc Class C
4.84 USD 0.05 (1.04%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von UA hat sich für heute um 1.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.80 bis zu einem Hoch von 4.93 gehandelt.
Verfolgen Sie die Under Armour Inc Class C-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
4.80 4.93
Jahresspanne
4.62 10.62
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.79
- Eröffnung
- 4.81
- Bid
- 4.84
- Ask
- 5.14
- Tief
- 4.80
- Hoch
- 4.93
- Volumen
- 4.893 K
- Tagesänderung
- 1.04%
- Monatsänderung
- -0.82%
- 6-Monatsänderung
- -19.20%
- Jahresänderung
- -41.69%
