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TEST: YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF

36.25 USD 0.66 (1.85%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TEST за сегодня изменился на 1.85%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.25, а максимальная — 36.25.

Следите за динамикой YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TEST сегодня?

YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF (TEST) сегодня оценивается на уровне 36.25. Инструмент торгуется в пределах 36.25 - 36.25, вчерашнее закрытие составило 35.59, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TEST в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF?

YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF в настоящее время оценивается в 36.25. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -27.33% и USD. Отслеживайте движения TEST на графике в реальном времени.

Как купить акции TEST?

Вы можете купить акции YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF (TEST) по текущей цене 36.25. Ордера обычно размещаются около 36.25 или 36.55, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TEST на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TEST?

Инвестирование в YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF предполагает учет годового диапазона 33.40 - 57.74 и текущей цены 36.25. Многие сравнивают 3.25% и -22.33% перед размещением ордеров на 36.25 или 36.55. Изучайте ежедневные изменения цены TEST на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF?

Самая высокая цена YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF (TEST) за последний год составила 57.74. Акции заметно колебались в пределах 33.40 - 57.74, сравнение с 35.59 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF?

Самая низкая цена YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF (TEST) за год составила 33.40. Сравнение с текущими 36.25 и 33.40 - 57.74 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TEST во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TEST?

В прошлом YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.59 и -27.33% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
36.25 36.25
Годовой диапазон
33.40 57.74
Предыдущее закрытие
35.59
Open
36.25
Bid
36.25
Ask
36.55
Low
36.25
High
36.25
Объем
1
Дневное изменение
1.85%
Месячное изменение
3.25%
6-месячное изменение
-22.33%
Годовое изменение
-27.33%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
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Акт.
Прог.
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17:00
USD
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Акт.
Прог.
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