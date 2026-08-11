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TEST: YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF
Курс TEST за сегодня изменился на 1.85%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.25, а максимальная — 36.25.
Следите за динамикой YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Торговые приложения для TEST
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TEST сегодня?
YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF (TEST) сегодня оценивается на уровне 36.25. Инструмент торгуется в пределах 36.25 - 36.25, вчерашнее закрытие составило 35.59, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TEST в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF?
YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF в настоящее время оценивается в 36.25. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -27.33% и USD. Отслеживайте движения TEST на графике в реальном времени.
Как купить акции TEST?
Вы можете купить акции YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF (TEST) по текущей цене 36.25. Ордера обычно размещаются около 36.25 или 36.55, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TEST на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TEST?
Инвестирование в YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF предполагает учет годового диапазона 33.40 - 57.74 и текущей цены 36.25. Многие сравнивают 3.25% и -22.33% перед размещением ордеров на 36.25 или 36.55. Изучайте ежедневные изменения цены TEST на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF?
Самая высокая цена YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF (TEST) за последний год составила 57.74. Акции заметно колебались в пределах 33.40 - 57.74, сравнение с 35.59 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF?
Самая низкая цена YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF (TEST) за год составила 33.40. Сравнение с текущими 36.25 и 33.40 - 57.74 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TEST во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TEST?
В прошлом YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.59 и -27.33% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 35.59
- Open
- 36.25
- Bid
- 36.25
- Ask
- 36.55
- Low
- 36.25
- High
- 36.25
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 1.85%
- Месячное изменение
- 3.25%
- 6-месячное изменение
- -22.33%
- Годовое изменение
- -27.33%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%