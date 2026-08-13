报价部分
货币 / TEST
回到股票

TEST: YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF

36.31 USD 0.06 (0.17%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TEST汇率已更改0.17%。当日，交易品种以低点36.31和高点36.31进行交易。

关注YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TEST交易应用程序

Signal Trading View to MT5 Pro
Mirel Daniel Gheonu
4.5 (2)
实用工具
Signal TradingView to MT5 Pro Automator TradingView 与 MetaTrader 5 之间的即时专业执行 使用最强大的桥梁，将 TradingView 警报与 MT5 中的实际执行连接起来，实现交易策略的自动化。这款 Expert Advisor 专为要求速度、灵活性和完美风险管理的交易者设计，可将任何警报消息转化为精确的市价或限价订单。 优势与特点 通用解析引擎（专有）： 先进技术，能够自动识别并提取任何警报格式中的数据。您不再受限于单一的死板格式；系统会自动理解交易品种（Symbol）、操作（Action）、价格（Price）、止损（SL）和止盈（TP）。 实时执行： 极速轮询技术（低于 1 秒），经过优化可将延迟降至最低。接收到信号后，订单将在毫秒内执行。 机构级风险管理： 基于以下方式自动精确计算手数： 净值/余额百分比（% of Equity/Balance）： 每笔交易承担固定账户百分比的风险。 风险金额（Risk Amount）： 设定在触发止损时损失的固定货币金额（例如：100 美元）。 固定手数（Static Lots）
Atlas Diversified Trend Portfolio
Kenichiro Sakamoto
专家
ATLAS PORTFOLIO — 一款 EA，一个横跨五大市场的分散化趋势组合（USDJPY、GBPJPY、EURJPY、Bitcoin、Ethereum） 重要提示 — 请将EA挂载到 USDJPY H1 (the EA trades all five markets from this one chart) 图表。策略读取该时间周期；在其他图表上将不会产生任何交易。在策略测试器中试用免费演示版时，也请将品种和周期设置为 USDJPY H1 (the EA trades all five markets from this one chart)，否则交易数将为零。 ATLAS PORTFOLIO 是一款单一的智能交易系统（Expert Advisor），可从一张图表同时交易由五个市场组成的低相关性组合。三个日元货币对（USDJPY、GBPJPY、EURJPY）运行 MEGAMAX Donchian 引擎——一种仅做多的突破策略，配有硬性 ATR 止损、ATR 移动止损以及基于时间的离场。两个加密货币市场（BTCUSD、ETHUSD）运行 COMET 引擎——一种由 SMA200
Universal Breakout MT5
Sergey Ermolov
4.24 (49)
专家
Universal Breakout 是一款简单且灵活的交易机器人，专为区间突破交易设计，无需复杂设置。 您只需设定时间区间——EA 会自动识别区间、设置订单并管理交易。 Universal Breakout Advisor User Guide >>   Download Session Breakout PRO 信号：   https://www.mql5.com/zh/signals/2378603 Session Breakout PRO  是一款专为区间突破交易设计的智能交易系统（Expert Advisor），集成了高级信号过滤、智能仓位管理以及灵活的策略设置。   区间突破策略如何运作 突破策略基于一个简单逻辑： 当价格突破已形成的区间时，往往会出现强劲的行情。 该区间可以基于： 交易时段（亚洲、欧洲、美洲） 日内高点与低点 特定K线（例如每周第一根H4 K线） 该EA允许您根据不同策略灵活设置区间。 2026年4月+8.7%-见 这里的交易账户报告 EA 如何运作 区间形成 在指定时间范围内，EA会确定最高价与最低价。 入场水平构建 根据识别的极值，计算用于挂单
FREE
Cross Hedge EA MT5
Manpreet Singh
5 (3)
专家
Cross Hedge EA Cross Hedge EA is a hedging EA is a Gold scalping bot preferably whose exit based on "Zone Recovery Algorithm". Note :- Default settings are not the exact settings and even not for Backtesting so reach personally after downloading. Use Cent account with $100 deposits at least for gold and $5000 for standard account (With Zero Commissions) Leverage more than 500 or more. Reach personally for best setup and broker Cross Hedge is currently available on mql5.com only, and we do not g
Dual Vision Pro EA
Godwin Edward Enyali
5 (1)
专家
DualVision Pro EA ( 赠送配套可视化指标)  核心特色 完全可视化同步： 随附的配套指标可在图表上精确实时显示 EA 所使用的追踪止损（Trailing Stop）层级与趋势反转信号。 多币种扫描引擎： 仅需挂载至单个图表，即可同时监控并交易多个货币对。 智能资金管理： 内置手数动态调整与实时可用保证金检查，确保在不同资金规模下均能稳定运行。 Smoothed Heikin-Ashi 过滤： 采用平滑的价格行为过滤算法，有效规避高波动时段的假突破。 严格的交易执行： 内置持仓追踪机制，杜绝重复开仓，并在趋势反转时自动平仓并翻转持仓，无需人工干预。 兼容各类经纪商与自营自律考评（Prop Firm）： 完美支持 Netting（净额）与 Hedging（套期保值）账户类型，轻松应对高滑点与点差扩大环境。  策略与交易逻辑 DualVision Pro 基于动态趋势跟踪架构运行： 趋势识别： 根据 ATR 波动率与 K 线动态，实时计算自适应追踪止损边界。 反转确认： 仅在 Bar（K线）收盘确认价格突破动态止损边界（多空趋势翻转）时触发交易。 持仓管理： 自动平掉反向持
Gold Bitcoin Trend Fighters
Shanalpong Jaruwattanopakorn
专家
The Gold Bitcoin Trend Fighters_EA — Automated Trending System. "Not flawless, but priceless in purpose." !!! + Come help PROVE and TEST + !!! *** The fully optimized,  completely developed and improved of this EA has been published. The Gold Bitcoin VX Trend Fighters ## "ระบบ EA ที่ผ่านการปรับปรุงและพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบได้เปิดตัวแล้ว"  ## Core Trading Philosophy * 100% Clean MQL5 Code: Built with pure, high-quality code without dangerous mechanisms. * Strict Risk Management: No
FREE
TEST LekTrade ONE
Yoothana Worawongwattana
专家
Introducing TEST Lek Trade ONE This EA is developed to meet various usage levels at all levels. Whether you are a new investor or an expert in graphs, various technical analysis, no matter what your trading style is, you can adjust the variable values ​​in this EA to suit your needs. The EA is constantly being developed and updated to be in line with the current situation. This EA has special functions that allow users to design orders for both opening purchase orders, opening sales orders, clo
FREE
Infinite Grid Recovery
Guilherme Xavier Fontes
专家
Infinite Grid Recovery is an automated trading system that uses a hybrid approach combining classic technical indicators with mathematical recovery management. Unlike conventional grid systems that blindly open orders against the trend, this EA uses Bollinger Bands and RSI to filter entries, seeking trades only in price exhaustion zones. SYSTEM HIGHLIGHTS 1. Auto-Tuner (Automatic Calibration) No complex configuration files (.set) are needed. The EA automatically identifies the currency pair
FREE

常见问题解答

TEST股票今天的价格是多少？

YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF股票今天的定价为36.31。它在36.31 - 36.31范围内交易，昨天的收盘价为36.25，交易量达到1。TEST的实时价格图表显示了这些更新。

YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF股票是否支付股息？

YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF目前的价值为36.31。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-27.21%和USD。实时查看图表以跟踪TEST走势。

如何购买TEST股票？

您可以以36.31的当前价格购买YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF股票。订单通常设置在36.31或36.61附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注TEST的实时图表更新。

如何投资TEST股票？

投资YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF需要考虑年度范围33.40 - 57.74和当前价格36.31。许多人在以36.31或36.61下订单之前，会比较3.42%和。实时查看TEST价格图表，了解每日变化。

YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF的最高价格是57.74。在33.40 - 57.74内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF的绩效。

YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF股票的最低价格是多少？

YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF（TEST）的最低价格为33.40。将其与当前的36.31和33.40 - 57.74进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TEST在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TEST股票是什么时候拆分的？

YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.25和-27.21%中可见。

日范围
36.31 36.31
年范围
33.40 57.74
前一天收盘价
36.25
开盘价
36.31
卖价
36.31
买价
36.61
最低价
36.31
最高价
36.31
交易量
1
日变化
0.17%
月变化
3.42%
6个月变化
-22.20%
年变化
-27.21%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%