TEST: YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF
今日TEST汇率已更改0.17%。当日，交易品种以低点36.31和高点36.31进行交易。
关注YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- W1
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TEST交易应用程序
常见问题解答
TEST股票今天的价格是多少？
YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF股票今天的定价为36.31。它在36.31 - 36.31范围内交易，昨天的收盘价为36.25，交易量达到1。TEST的实时价格图表显示了这些更新。
YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF股票是否支付股息？
YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF目前的价值为36.31。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-27.21%和USD。实时查看图表以跟踪TEST走势。
如何购买TEST股票？
您可以以36.31的当前价格购买YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF股票。订单通常设置在36.31或36.61附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注TEST的实时图表更新。
如何投资TEST股票？
投资YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF需要考虑年度范围33.40 - 57.74和当前价格36.31。许多人在以36.31或36.61下订单之前，会比较3.42%和。实时查看TEST价格图表，了解每日变化。
YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF的最高价格是57.74。在33.40 - 57.74内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF的绩效。
YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF股票的最低价格是多少？
YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF（TEST）的最低价格为33.40。将其与当前的36.31和33.40 - 57.74进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TEST在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TEST股票是什么时候拆分的？
YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.25和-27.21%中可见。
- 前一天收盘价
- 36.25
- 开盘价
- 36.31
- 卖价
- 36.31
- 买价
- 36.61
- 最低价
- 36.31
- 最高价
- 36.31
- 交易量
- 1
- 日变化
- 0.17%
- 月变化
- 3.42%
- 6个月变化
- -22.20%
- 年变化
- -27.21%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%