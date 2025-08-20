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TECL: Direxion Technology Bull 3X Shares

205.88 USD 5.71 (2.70%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TECL за сегодня изменился на -2.70%. При этом минимальная цена на торгах достигала 205.71, а максимальная — 214.20.

Следите за динамикой Direxion Technology Bull 3X Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TECL сегодня?

Direxion Technology Bull 3X Shares (TECL) сегодня оценивается на уровне 205.88. Инструмент торгуется в пределах 205.71 - 214.20, вчерашнее закрытие составило 211.59, а торговый объем достиг 830. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TECL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Direxion Technology Bull 3X Shares?

Direxion Technology Bull 3X Shares в настоящее время оценивается в 205.88. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 114.75% и USD. Отслеживайте движения TECL на графике в реальном времени.

Как купить акции TECL?

Вы можете купить акции Direxion Technology Bull 3X Shares (TECL) по текущей цене 205.88. Ордера обычно размещаются около 205.88 или 206.18, тогда как 830 и -2.62% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TECL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TECL?

Инвестирование в Direxion Technology Bull 3X Shares предполагает учет годового диапазона 75.19 - 275.40 и текущей цены 205.88. Многие сравнивают 21.80% и 112.53% перед размещением ордеров на 205.88 или 206.18. Изучайте ежедневные изменения цены TECL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Direxion Technology Bull 3X Shares?

Самая высокая цена Direxion Technology Bull 3X Shares (TECL) за последний год составила 275.40. Акции заметно колебались в пределах 75.19 - 275.40, сравнение с 211.59 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Direxion Technology Bull 3X Shares на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Direxion Technology Bull 3X Shares?

Самая низкая цена Direxion Technology Bull 3X Shares (TECL) за год составила 75.19. Сравнение с текущими 205.88 и 75.19 - 275.40 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TECL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TECL?

В прошлом Direxion Technology Bull 3X Shares проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 211.59 и 114.75% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
205.71 214.20
Годовой диапазон
75.19 275.40
Предыдущее закрытие
211.59
Open
211.42
Bid
205.88
Ask
206.18
Low
205.71
High
214.20
Объем
830
Дневное изменение
-2.70%
Месячное изменение
21.80%
6-месячное изменение
112.53%
Годовое изменение
114.75%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%