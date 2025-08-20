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TECL: Direxion Technology Bull 3X Shares
Курс TECL за сегодня изменился на -2.70%. При этом минимальная цена на торгах достигала 205.71, а максимальная — 214.20.
Следите за динамикой Direxion Technology Bull 3X Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TECL сегодня?
Direxion Technology Bull 3X Shares (TECL) сегодня оценивается на уровне 205.88. Инструмент торгуется в пределах 205.71 - 214.20, вчерашнее закрытие составило 211.59, а торговый объем достиг 830. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TECL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Direxion Technology Bull 3X Shares?
Direxion Technology Bull 3X Shares в настоящее время оценивается в 205.88. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 114.75% и USD. Отслеживайте движения TECL на графике в реальном времени.
Как купить акции TECL?
Вы можете купить акции Direxion Technology Bull 3X Shares (TECL) по текущей цене 205.88. Ордера обычно размещаются около 205.88 или 206.18, тогда как 830 и -2.62% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TECL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TECL?
Инвестирование в Direxion Technology Bull 3X Shares предполагает учет годового диапазона 75.19 - 275.40 и текущей цены 205.88. Многие сравнивают 21.80% и 112.53% перед размещением ордеров на 205.88 или 206.18. Изучайте ежедневные изменения цены TECL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Direxion Technology Bull 3X Shares?
Самая высокая цена Direxion Technology Bull 3X Shares (TECL) за последний год составила 275.40. Акции заметно колебались в пределах 75.19 - 275.40, сравнение с 211.59 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Direxion Technology Bull 3X Shares на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Direxion Technology Bull 3X Shares?
Самая низкая цена Direxion Technology Bull 3X Shares (TECL) за год составила 75.19. Сравнение с текущими 205.88 и 75.19 - 275.40 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TECL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TECL?
В прошлом Direxion Technology Bull 3X Shares проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 211.59 и 114.75% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 211.59
- Open
- 211.42
- Bid
- 205.88
- Ask
- 206.18
- Low
- 205.71
- High
- 214.20
- Объем
- 830
- Дневное изменение
- -2.70%
- Месячное изменение
- 21.80%
- 6-месячное изменение
- 112.53%
- Годовое изменение
- 114.75%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%