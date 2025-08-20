TECL: 3倍做多科技ETF-Direxion
今日TECL汇率已更改-0.34%。当日，交易品种以低点201.70和高点210.05进行交易。
关注3倍做多科技ETF-Direxion动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
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- D1
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TECL新闻
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常见问题解答
TECL股票今天的价格是多少？
3倍做多科技ETF-Direxion股票今天的定价为205.18。它在201.70 - 210.05范围内交易，昨天的收盘价为205.88，交易量达到545。TECL的实时价格图表显示了这些更新。
3倍做多科技ETF-Direxion股票是否支付股息？
3倍做多科技ETF-Direxion目前的价值为205.18。股息政策取决于公司，而投资者也会关注114.02%和USD。实时查看图表以跟踪TECL走势。
如何购买TECL股票？
您可以以205.18的当前价格购买3倍做多科技ETF-Direxion股票。订单通常设置在205.18或205.48附近，而545和-2.32%显示市场活动。立即关注TECL的实时图表更新。
如何投资TECL股票？
投资3倍做多科技ETF-Direxion需要考虑年度范围75.19 - 275.40和当前价格205.18。许多人在以205.18或205.48下订单之前，会比较21.39%和。实时查看TECL价格图表，了解每日变化。
3倍做多科技ETF-Direxion股票的最高价格是多少？
在过去一年中，3倍做多科技ETF-Direxion的最高价格是275.40。在75.19 - 275.40内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪3倍做多科技ETF-Direxion的绩效。
3倍做多科技ETF-Direxion股票的最低价格是多少？
3倍做多科技ETF-Direxion（TECL）的最低价格为75.19。将其与当前的205.18和75.19 - 275.40进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TECL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TECL股票是什么时候拆分的？
3倍做多科技ETF-Direxion历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、205.88和114.02%中可见。
- 前一天收盘价
- 205.88
- 开盘价
- 210.05
- 卖价
- 205.18
- 买价
- 205.48
- 最低价
- 201.70
- 最高价
- 210.05
- 交易量
- 545
- 日变化
- -0.34%
- 月变化
- 21.39%
- 6个月变化
- 111.81%
- 年变化
- 114.02%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%