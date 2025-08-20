TECL股票今天的价格是多少？ 3倍做多科技ETF-Direxion股票今天的定价为205.18。它在201.70 - 210.05范围内交易，昨天的收盘价为205.88，交易量达到545。TECL的实时价格图表显示了这些更新。

3倍做多科技ETF-Direxion股票是否支付股息？ 3倍做多科技ETF-Direxion目前的价值为205.18。股息政策取决于公司，而投资者也会关注114.02%和USD。实时查看图表以跟踪TECL走势。

如何购买TECL股票？ 您可以以205.18的当前价格购买3倍做多科技ETF-Direxion股票。订单通常设置在205.18或205.48附近，而545和-2.32%显示市场活动。立即关注TECL的实时图表更新。

如何投资TECL股票？ 投资3倍做多科技ETF-Direxion需要考虑年度范围75.19 - 275.40和当前价格205.18。许多人在以205.18或205.48下订单之前，会比较21.39%和。实时查看TECL价格图表，了解每日变化。

3倍做多科技ETF-Direxion股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，3倍做多科技ETF-Direxion的最高价格是275.40。在75.19 - 275.40内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪3倍做多科技ETF-Direxion的绩效。

3倍做多科技ETF-Direxion股票的最低价格是多少？ 3倍做多科技ETF-Direxion（TECL）的最低价格为75.19。将其与当前的205.18和75.19 - 275.40进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TECL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。