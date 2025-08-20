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TECL: 3倍做多科技ETF-Direxion

205.18 USD 0.70 (0.34%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TECL汇率已更改-0.34%。当日，交易品种以低点201.70和高点210.05进行交易。

关注3倍做多科技ETF-Direxion动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
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TECL新闻

常见问题解答

TECL股票今天的价格是多少？

3倍做多科技ETF-Direxion股票今天的定价为205.18。它在201.70 - 210.05范围内交易，昨天的收盘价为205.88，交易量达到545。TECL的实时价格图表显示了这些更新。

3倍做多科技ETF-Direxion股票是否支付股息？

3倍做多科技ETF-Direxion目前的价值为205.18。股息政策取决于公司，而投资者也会关注114.02%和USD。实时查看图表以跟踪TECL走势。

如何购买TECL股票？

您可以以205.18的当前价格购买3倍做多科技ETF-Direxion股票。订单通常设置在205.18或205.48附近，而545和-2.32%显示市场活动。立即关注TECL的实时图表更新。

如何投资TECL股票？

投资3倍做多科技ETF-Direxion需要考虑年度范围75.19 - 275.40和当前价格205.18。许多人在以205.18或205.48下订单之前，会比较21.39%和。实时查看TECL价格图表，了解每日变化。

3倍做多科技ETF-Direxion股票的最高价格是多少？

在过去一年中，3倍做多科技ETF-Direxion的最高价格是275.40。在75.19 - 275.40内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪3倍做多科技ETF-Direxion的绩效。

3倍做多科技ETF-Direxion股票的最低价格是多少？

3倍做多科技ETF-Direxion（TECL）的最低价格为75.19。将其与当前的205.18和75.19 - 275.40进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TECL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TECL股票是什么时候拆分的？

3倍做多科技ETF-Direxion历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、205.88和114.02%中可见。

日范围
201.70 210.05
年范围
75.19 275.40
前一天收盘价
205.88
开盘价
210.05
卖价
205.18
买价
205.48
最低价
201.70
最高价
210.05
交易量
545
日变化
-0.34%
月变化
21.39%
6个月变化
111.81%
年变化
114.02%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%