Валюты / TBLA
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
TBLA: Taboola.com Ltd
3.39 USD 0.04 (1.19%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TBLA за сегодня изменился на 1.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.28, а максимальная — 3.40.
Следите за динамикой Taboola.com Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости TBLA
- Taboola.com Ltd. (TBLA) Presents at Citi's 2025 Global Technology, Media and
- Taboola at Citi’s 2025 Global TMT Conference: AI-Driven Growth Focus
- Can Taboola.com (TBLA) Run Higher on Rising Earnings Estimates?
- TTD Banks on Kokai's Widespread Adoption: Path to Greater Monetization?
- Will Headwinds Derail Trade Desk's Double-Digit Growth Trajectory?
- All You Need to Know About Taboola.com (TBLA) Rating Upgrade to Buy
- Voya Multi-Manager International Small Cap Fund Q2 2025 Commentary
- Taboola (TBLA) Q2 Revenue Jumps 9%
- Taboola Q2 2025 slides: Revenue jumps 9% YoY, exceeding guidance across all metrics
- Taboola.com Ltd. (TBLA) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Taboola beats Q2 expectations, raises 2025 guidance on strong results
- Taboola raises full-year guidance after strong Q2 earnings
- Digital And Value In The Same Sentence? Yes… That’s Taboola (NASDAQ:TBLA)
- Can Taboola's Realize Platform Drive Scalable, AI-Powered Ad Growth?
- ExlService Holdings (EXLS) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Stem (STEM) Surges 45.6%: Is This an Indication of Further Gains?
- JMP reiterates Market Perform rating on Taboola stock ahead of Q2 results
- Taboola vs. Magnite: Which Ad-Tech Stock Should Be in Your Portfolio?
- Is Taboola Poised to Weather Challenges Posed by Walled Gardens?
- Teads: Bargain Valuation Even As Persistent Risks Remain (NASDAQ:TEAD)
- Taboola Gets Analyst Praise for AI Advancements, Exclusive Ad Deals, CTV Growth - Taboola.com (NASDAQ:TBLA)
- Taboola Launches Predictive Audiences As Part of Realize Offering, Empowering Advertisers to Reach More High-Converting Customers; Advertisers Including The Motley Fool and NerdWallet Achieve Nearly 2
- Taboola: Still Undervalued But With Caveats (NASDAQ:TBLA)
Дневной диапазон
3.28 3.40
Годовой диапазон
2.50 4.31
- Предыдущее закрытие
- 3.35
- Open
- 3.35
- Bid
- 3.39
- Ask
- 3.69
- Low
- 3.28
- High
- 3.40
- Объем
- 2.384 K
- Дневное изменение
- 1.19%
- Месячное изменение
- 4.95%
- 6-месячное изменение
- 14.53%
- Годовое изменение
- 0.89%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.