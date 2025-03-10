Währungen / TBLA
TBLA: Taboola.com Ltd
3.51 USD 0.01 (0.28%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TBLA hat sich für heute um -0.28% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.48 bis zu einem Hoch von 3.55 gehandelt.
Verfolgen Sie die Taboola.com Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TBLA News
Tagesspanne
3.48 3.55
Jahresspanne
2.50 4.31
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.52
- Eröffnung
- 3.52
- Bid
- 3.51
- Ask
- 3.81
- Tief
- 3.48
- Hoch
- 3.55
- Volumen
- 1.443 K
- Tagesänderung
- -0.28%
- Monatsänderung
- 8.67%
- 6-Monatsänderung
- 18.58%
- Jahresänderung
- 4.46%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K