TAVIU: Tavia Acquisition Corp.
Курс TAVIU за сегодня изменился на 2.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.54, а максимальная — 10.54.
Следите за динамикой Tavia Acquisition Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TAVIU сегодня?
Tavia Acquisition Corp. (TAVIU) сегодня оценивается на уровне 10.54. Инструмент торгуется в пределах 2.13%, вчерашнее закрытие составило 10.32, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TAVIU в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Tavia Acquisition Corp.?
Tavia Acquisition Corp. в настоящее время оценивается в 10.54. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.40% и USD. Отслеживайте движения TAVIU на графике в реальном времени.
Как купить акции TAVIU?
Вы можете купить акции Tavia Acquisition Corp. (TAVIU) по текущей цене 10.54. Ордера обычно размещаются около 10.54 или 10.84, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TAVIU на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TAVIU?
Инвестирование в Tavia Acquisition Corp. предполагает учет годового диапазона 9.99 - 11.39 и текущей цены 10.54. Многие сравнивают 0.96% и 3.94% перед размещением ордеров на 10.54 или 10.84. Изучайте ежедневные изменения цены TAVIU на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Tavia Acquisition Corp.?
Самая высокая цена Tavia Acquisition Corp. (TAVIU) за последний год составила 11.39. Акции заметно колебались в пределах 9.99 - 11.39, сравнение с 10.32 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Tavia Acquisition Corp. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Tavia Acquisition Corp.?
Самая низкая цена Tavia Acquisition Corp. (TAVIU) за год составила 9.99. Сравнение с текущими 10.54 и 9.99 - 11.39 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TAVIU во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TAVIU?
В прошлом Tavia Acquisition Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.32 и 5.40% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.32
- Open
- 10.54
- Bid
- 10.54
- Ask
- 10.84
- Low
- 10.54
- High
- 10.54
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 2.13%
- Месячное изменение
- 0.96%
- 6-месячное изменение
- 3.94%
- Годовое изменение
- 5.40%
