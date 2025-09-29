КотировкиРазделы
Валюты / TAVIU
Назад в Рынок акций США

TAVIU: Tavia Acquisition Corp.

10.54 USD 0.22 (2.13%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TAVIU за сегодня изменился на 2.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.54, а максимальная — 10.54.

Следите за динамикой Tavia Acquisition Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TAVIU сегодня?

Tavia Acquisition Corp. (TAVIU) сегодня оценивается на уровне 10.54. Инструмент торгуется в пределах 2.13%, вчерашнее закрытие составило 10.32, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TAVIU в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Tavia Acquisition Corp.?

Tavia Acquisition Corp. в настоящее время оценивается в 10.54. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.40% и USD. Отслеживайте движения TAVIU на графике в реальном времени.

Как купить акции TAVIU?

Вы можете купить акции Tavia Acquisition Corp. (TAVIU) по текущей цене 10.54. Ордера обычно размещаются около 10.54 или 10.84, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TAVIU на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TAVIU?

Инвестирование в Tavia Acquisition Corp. предполагает учет годового диапазона 9.99 - 11.39 и текущей цены 10.54. Многие сравнивают 0.96% и 3.94% перед размещением ордеров на 10.54 или 10.84. Изучайте ежедневные изменения цены TAVIU на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Tavia Acquisition Corp.?

Самая высокая цена Tavia Acquisition Corp. (TAVIU) за последний год составила 11.39. Акции заметно колебались в пределах 9.99 - 11.39, сравнение с 10.32 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Tavia Acquisition Corp. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Tavia Acquisition Corp.?

Самая низкая цена Tavia Acquisition Corp. (TAVIU) за год составила 9.99. Сравнение с текущими 10.54 и 9.99 - 11.39 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TAVIU во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TAVIU?

В прошлом Tavia Acquisition Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.32 и 5.40% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.54 10.54
Годовой диапазон
9.99 11.39
Предыдущее закрытие
10.32
Open
10.54
Bid
10.54
Ask
10.84
Low
10.54
High
10.54
Объем
1
Дневное изменение
2.13%
Месячное изменение
0.96%
6-месячное изменение
3.94%
Годовое изменение
5.40%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.