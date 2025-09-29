报价部分
货币 / TAVIU
TAVIU: Tavia Acquisition Corp.

10.54 USD 0.22 (2.13%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日TAVIU汇率已更改2.13%。当日，交易品种以低点10.54和高点10.54进行交易。

关注Tavia Acquisition Corp.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

TAVIU股票今天的价格是多少？

Tavia Acquisition Corp.股票今天的定价为10.54。它在2.13%范围内交易，昨天的收盘价为10.32，交易量达到1。TAVIU的实时价格图表显示了这些更新。

Tavia Acquisition Corp.股票是否支付股息？

Tavia Acquisition Corp.目前的价值为10.54。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.40%和USD。实时查看图表以跟踪TAVIU走势。

如何购买TAVIU股票？

您可以以10.54的当前价格购买Tavia Acquisition Corp.股票。订单通常设置在10.54或10.84附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注TAVIU的实时图表更新。

如何投资TAVIU股票？

投资Tavia Acquisition Corp.需要考虑年度范围9.99 - 11.39和当前价格10.54。许多人在以10.54或10.84下订单之前，会比较0.96%和。实时查看TAVIU价格图表，了解每日变化。

Tavia Acquisition Corp.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Tavia Acquisition Corp.的最高价格是11.39。在9.99 - 11.39内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tavia Acquisition Corp.的绩效。

Tavia Acquisition Corp.股票的最低价格是多少？

Tavia Acquisition Corp.（TAVIU）的最低价格为9.99。将其与当前的10.54和9.99 - 11.39进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TAVIU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TAVIU股票是什么时候拆分的？

Tavia Acquisition Corp.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.32和5.40%中可见。

日范围
10.54 10.54
年范围
9.99 11.39
前一天收盘价
10.32
开盘价
10.54
卖价
10.54
买价
10.84
最低价
10.54
最高价
10.54
交易量
1
日变化
2.13%
月变化
0.96%
6个月变化
3.94%
年变化
5.40%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值