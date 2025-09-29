TAVIU: Tavia Acquisition Corp.
今日TAVIU汇率已更改2.13%。当日，交易品种以低点10.54和高点10.54进行交易。
关注Tavia Acquisition Corp.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
TAVIU股票今天的价格是多少？
Tavia Acquisition Corp.股票今天的定价为10.54。它在2.13%范围内交易，昨天的收盘价为10.32，交易量达到1。TAVIU的实时价格图表显示了这些更新。
Tavia Acquisition Corp.股票是否支付股息？
Tavia Acquisition Corp.目前的价值为10.54。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.40%和USD。实时查看图表以跟踪TAVIU走势。
如何购买TAVIU股票？
您可以以10.54的当前价格购买Tavia Acquisition Corp.股票。订单通常设置在10.54或10.84附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注TAVIU的实时图表更新。
如何投资TAVIU股票？
投资Tavia Acquisition Corp.需要考虑年度范围9.99 - 11.39和当前价格10.54。许多人在以10.54或10.84下订单之前，会比较0.96%和。实时查看TAVIU价格图表，了解每日变化。
Tavia Acquisition Corp.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Tavia Acquisition Corp.的最高价格是11.39。在9.99 - 11.39内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tavia Acquisition Corp.的绩效。
Tavia Acquisition Corp.股票的最低价格是多少？
Tavia Acquisition Corp.（TAVIU）的最低价格为9.99。将其与当前的10.54和9.99 - 11.39进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TAVIU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TAVIU股票是什么时候拆分的？
Tavia Acquisition Corp.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.32和5.40%中可见。
- 前一天收盘价
- 10.32
- 开盘价
- 10.54
- 卖价
- 10.54
- 买价
- 10.84
- 最低价
- 10.54
- 最高价
- 10.54
- 交易量
- 1
- 日变化
- 2.13%
- 月变化
- 0.96%
- 6个月变化
- 3.94%
- 年变化
- 5.40%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值