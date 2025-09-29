- 概要
TAVIU: Tavia Acquisition Corp.
TAVIUの今日の為替レートは、2.13%変化しました。日中、通貨は1あたり10.54の安値と10.54の高値で取引されました。
Tavia Acquisition Corp.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
TAVIU株の現在の価格は？
Tavia Acquisition Corp.の株価は本日10.54です。2.13%内で取引され、前日の終値は10.32、取引量は1に達しました。TAVIUのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Tavia Acquisition Corp.の株は配当を出しますか？
Tavia Acquisition Corp.の現在の価格は10.54です。配当方針は会社によりますが、投資家は5.40%やUSDにも注目します。TAVIUの動きはライブチャートで確認できます。
TAVIU株を買う方法は？
Tavia Acquisition Corp.の株は現在10.54で購入可能です。注文は通常10.54または10.84付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。TAVIUの最新情報はライブチャートで確認できます。
TAVIU株に投資する方法は？
Tavia Acquisition Corp.への投資では、年間の値幅9.99 - 11.39と現在の10.54を考慮します。注文は多くの場合10.54や10.84で行われる前に、0.96%や3.94%と比較されます。TAVIUの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Tavia Acquisition Corp.の株の最高値は？
Tavia Acquisition Corp.の過去1年の最高値は11.39でした。9.99 - 11.39内で株価は大きく変動し、10.32と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Tavia Acquisition Corp.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Tavia Acquisition Corp.の株の最低値は？
Tavia Acquisition Corp.(TAVIU)の年間最安値は9.99でした。現在の10.54や9.99 - 11.39と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。TAVIUの動きはライブチャートで確認できます。
TAVIUの株式分割はいつ行われましたか？
Tavia Acquisition Corp.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.32、5.40%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 10.32
- 始値
- 10.54
- 買値
- 10.54
- 買値
- 10.84
- 安値
- 10.54
- 高値
- 10.54
- 出来高
- 1
- 1日の変化
- 2.13%
- 1ヶ月の変化
- 0.96%
- 6ヶ月の変化
- 3.94%
- 1年の変化
- 5.40%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前