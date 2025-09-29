クォートセクション
通貨 / TAVIU
株に戻る

TAVIU: Tavia Acquisition Corp.

10.54 USD 0.22 (2.13%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

TAVIUの今日の為替レートは、2.13%変化しました。日中、通貨は1あたり10.54の安値と10.54の高値で取引されました。

Tavia Acquisition Corp.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

TAVIU株の現在の価格は？

Tavia Acquisition Corp.の株価は本日10.54です。2.13%内で取引され、前日の終値は10.32、取引量は1に達しました。TAVIUのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Tavia Acquisition Corp.の株は配当を出しますか？

Tavia Acquisition Corp.の現在の価格は10.54です。配当方針は会社によりますが、投資家は5.40%やUSDにも注目します。TAVIUの動きはライブチャートで確認できます。

TAVIU株を買う方法は？

Tavia Acquisition Corp.の株は現在10.54で購入可能です。注文は通常10.54または10.84付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。TAVIUの最新情報はライブチャートで確認できます。

TAVIU株に投資する方法は？

Tavia Acquisition Corp.への投資では、年間の値幅9.99 - 11.39と現在の10.54を考慮します。注文は多くの場合10.54や10.84で行われる前に、0.96%や3.94%と比較されます。TAVIUの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Tavia Acquisition Corp.の株の最高値は？

Tavia Acquisition Corp.の過去1年の最高値は11.39でした。9.99 - 11.39内で株価は大きく変動し、10.32と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Tavia Acquisition Corp.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Tavia Acquisition Corp.の株の最低値は？

Tavia Acquisition Corp.(TAVIU)の年間最安値は9.99でした。現在の10.54や9.99 - 11.39と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。TAVIUの動きはライブチャートで確認できます。

TAVIUの株式分割はいつ行われましたか？

Tavia Acquisition Corp.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.32、5.40%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
10.54 10.54
1年のレンジ
9.99 11.39
以前の終値
10.32
始値
10.54
買値
10.54
買値
10.84
安値
10.54
高値
10.54
出来高
1
1日の変化
2.13%
1ヶ月の変化
0.96%
6ヶ月の変化
3.94%
1年の変化
5.40%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待