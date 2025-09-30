- Übersicht
TAVIU: Tavia Acquisition Corp.
Der Wechselkurs von TAVIU hat sich für heute um 2.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.54 bis zu einem Hoch von 10.54 gehandelt.
Verfolgen Sie die Tavia Acquisition Corp.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von TAVIU heute?
Die Aktie von Tavia Acquisition Corp. (TAVIU) notiert heute bei 10.54. Sie wird innerhalb einer Spanne von 2.13% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 10.32 und das Handelsvolumen erreichte 1. Das Live-Chart von TAVIU zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie TAVIU Dividenden?
Tavia Acquisition Corp. wird derzeit mit 10.54 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 5.40% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von TAVIU zu verfolgen.
Wie kaufe ich TAVIU-Aktien?
Sie können Aktien von Tavia Acquisition Corp. (TAVIU) zum aktuellen Kurs von 10.54 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 10.54 oder 10.84 platziert, während 1 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von TAVIU auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in TAVIU-Aktien?
Bei einer Investition in Tavia Acquisition Corp. müssen die jährliche Spanne 9.99 - 11.39 und der aktuelle Kurs 10.54 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.96% und 3.94%, bevor sie Orders zu 10.54 oder 10.84 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von TAVIU.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Tavia Acquisition Corp.?
Der höchste Kurs von Tavia Acquisition Corp. (TAVIU) im vergangenen Jahr lag bei 11.39. Innerhalb von 9.99 - 11.39 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 10.32 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Tavia Acquisition Corp. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Tavia Acquisition Corp.?
Der niedrigste Kurs von Tavia Acquisition Corp. (TAVIU) im Laufe des Jahres betrug 9.99. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 10.54 und der Spanne 9.99 - 11.39 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von TAVIU live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von TAVIU statt?
Tavia Acquisition Corp. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 10.32 und 5.40% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.32
- Eröffnung
- 10.54
- Bid
- 10.54
- Ask
- 10.84
- Tief
- 10.54
- Hoch
- 10.54
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- 2.13%
- Monatsänderung
- 0.96%
- 6-Monatsänderung
- 3.94%
- Jahresänderung
- 5.40%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4