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TAFL: AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Long Municipal ETF

24.79 USD 0.06 (0.24%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TAFL за сегодня изменился на -0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.79, а максимальная — 24.83.

Следите за динамикой AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Long Municipal ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TAFL сегодня?

AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Long Municipal ETF (TAFL) сегодня оценивается на уровне 24.79. Инструмент торгуется в пределах 24.79 - 24.83, вчерашнее закрытие составило 24.85, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TAFL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Long Municipal ETF?

AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Long Municipal ETF в настоящее время оценивается в 24.79. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.94% и USD. Отслеживайте движения TAFL на графике в реальном времени.

Как купить акции TAFL?

Вы можете купить акции AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Long Municipal ETF (TAFL) по текущей цене 24.79. Ордера обычно размещаются около 24.79 или 25.09, тогда как 8 и -0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TAFL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TAFL?

Инвестирование в AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Long Municipal ETF предполагает учет годового диапазона 24.58 - 25.46 и текущей цены 24.79. Многие сравнивают 0.20% и -1.92% перед размещением ордеров на 24.79 или 25.09. Изучайте ежедневные изменения цены TAFL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Long Municipal ETF?

Самая высокая цена AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Long Municipal ETF (TAFL) за последний год составила 25.46. Акции заметно колебались в пределах 24.58 - 25.46, сравнение с 24.85 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Long Municipal ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Long Municipal ETF?

Самая низкая цена AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Long Municipal ETF (TAFL) за год составила 24.58. Сравнение с текущими 24.79 и 24.58 - 25.46 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TAFL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TAFL?

В прошлом AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Long Municipal ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.85 и -1.94% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.79 24.83
Годовой диапазон
24.58 25.46
Предыдущее закрытие
24.85
Open
24.80
Bid
24.79
Ask
25.09
Low
24.79
High
24.83
Объем
8
Дневное изменение
-0.24%
Месячное изменение
0.20%
6-месячное изменение
-1.92%
Годовое изменение
-1.94%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%