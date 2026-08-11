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TAFL: AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Long Municipal ETF
Курс TAFL за сегодня изменился на -0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.79, а максимальная — 24.83.
Следите за динамикой AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Long Municipal ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TAFL сегодня?
AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Long Municipal ETF (TAFL) сегодня оценивается на уровне 24.79. Инструмент торгуется в пределах 24.79 - 24.83, вчерашнее закрытие составило 24.85, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TAFL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Long Municipal ETF?
AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Long Municipal ETF в настоящее время оценивается в 24.79. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.94% и USD. Отслеживайте движения TAFL на графике в реальном времени.
Как купить акции TAFL?
Вы можете купить акции AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Long Municipal ETF (TAFL) по текущей цене 24.79. Ордера обычно размещаются около 24.79 или 25.09, тогда как 8 и -0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TAFL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TAFL?
Инвестирование в AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Long Municipal ETF предполагает учет годового диапазона 24.58 - 25.46 и текущей цены 24.79. Многие сравнивают 0.20% и -1.92% перед размещением ордеров на 24.79 или 25.09. Изучайте ежедневные изменения цены TAFL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Long Municipal ETF?
Самая высокая цена AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Long Municipal ETF (TAFL) за последний год составила 25.46. Акции заметно колебались в пределах 24.58 - 25.46, сравнение с 24.85 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Long Municipal ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Long Municipal ETF?
Самая низкая цена AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Long Municipal ETF (TAFL) за год составила 24.58. Сравнение с текущими 24.79 и 24.58 - 25.46 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TAFL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TAFL?
В прошлом AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Long Municipal ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.85 и -1.94% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.85
- Open
- 24.80
- Bid
- 24.79
- Ask
- 25.09
- Low
- 24.79
- High
- 24.83
- Объем
- 8
- Дневное изменение
- -0.24%
- Месячное изменение
- 0.20%
- 6-месячное изменение
- -1.92%
- Годовое изменение
- -1.94%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%