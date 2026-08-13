报价部分
货币 / TAFL
回到股票

TAFL: AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Long Municipal ETF

24.83 USD 0.04 (0.16%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TAFL汇率已更改0.16%。当日，交易品种以低点24.83和高点24.83进行交易。

关注AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Long Municipal ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

TAFL股票今天的价格是多少？

AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Long Municipal ETF股票今天的定价为24.83。它在24.83 - 24.83范围内交易，昨天的收盘价为24.79，交易量达到2。TAFL的实时价格图表显示了这些更新。

AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Long Municipal ETF股票是否支付股息？

AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Long Municipal ETF目前的价值为24.83。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.78%和USD。实时查看图表以跟踪TAFL走势。

如何购买TAFL股票？

您可以以24.83的当前价格购买AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Long Municipal ETF股票。订单通常设置在24.83或25.13附近，而2和0.00%显示市场活动。立即关注TAFL的实时图表更新。

如何投资TAFL股票？

投资AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Long Municipal ETF需要考虑年度范围24.58 - 25.46和当前价格24.83。许多人在以24.83或25.13下订单之前，会比较0.36%和。实时查看TAFL价格图表，了解每日变化。

AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Long Municipal ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Long Municipal ETF的最高价格是25.46。在24.58 - 25.46内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Long Municipal ETF的绩效。

AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Long Municipal ETF股票的最低价格是多少？

AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Long Municipal ETF（TAFL）的最低价格为24.58。将其与当前的24.83和24.58 - 25.46进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TAFL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TAFL股票是什么时候拆分的？

AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Long Municipal ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.79和-1.78%中可见。

日范围
24.83 24.83
年范围
24.58 25.46
前一天收盘价
24.79
开盘价
24.83
卖价
24.83
买价
25.13
最低价
24.83
最高价
24.83
交易量
2
日变化
0.16%
月变化
0.36%
6个月变化
-1.76%
年变化
-1.78%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%