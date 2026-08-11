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TAFI: AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF
Курс TAFI за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.09, а максимальная — 25.10.
Следите за динамикой AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TAFI сегодня?
AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF (TAFI) сегодня оценивается на уровне 25.09. Инструмент торгуется в пределах 25.09 - 25.10, вчерашнее закрытие составило 25.08, а торговый объем достиг 16. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TAFI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF?
AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF в настоящее время оценивается в 25.09. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.41% и USD. Отслеживайте движения TAFI на графике в реальном времени.
Как купить акции TAFI?
Вы можете купить акции AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF (TAFI) по текущей цене 25.09. Ордера обычно размещаются около 25.09 или 25.39, тогда как 16 и -0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TAFI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TAFI?
Инвестирование в AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF предполагает учет годового диапазона 24.99 - 25.50 и текущей цены 25.09. Многие сравнивают 0.36% и -1.26% перед размещением ордеров на 25.09 или 25.39. Изучайте ежедневные изменения цены TAFI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF?
Самая высокая цена AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF (TAFI) за последний год составила 25.50. Акции заметно колебались в пределах 24.99 - 25.50, сравнение с 25.08 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF?
Самая низкая цена AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF (TAFI) за год составила 24.99. Сравнение с текущими 25.09 и 24.99 - 25.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TAFI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TAFI?
В прошлом AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.08 и -1.41% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.08
- Open
- 25.10
- Bid
- 25.09
- Ask
- 25.39
- Low
- 25.09
- High
- 25.10
- Объем
- 16
- Дневное изменение
- 0.04%
- Месячное изменение
- 0.36%
- 6-месячное изменение
- -1.26%
- Годовое изменение
- -1.41%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%