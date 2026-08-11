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TAFI: AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF

25.09 USD 0.01 (0.04%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TAFI за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.09, а максимальная — 25.10.

Следите за динамикой AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TAFI сегодня?

AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF (TAFI) сегодня оценивается на уровне 25.09. Инструмент торгуется в пределах 25.09 - 25.10, вчерашнее закрытие составило 25.08, а торговый объем достиг 16. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TAFI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF?

AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF в настоящее время оценивается в 25.09. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.41% и USD. Отслеживайте движения TAFI на графике в реальном времени.

Как купить акции TAFI?

Вы можете купить акции AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF (TAFI) по текущей цене 25.09. Ордера обычно размещаются около 25.09 или 25.39, тогда как 16 и -0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TAFI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TAFI?

Инвестирование в AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF предполагает учет годового диапазона 24.99 - 25.50 и текущей цены 25.09. Многие сравнивают 0.36% и -1.26% перед размещением ордеров на 25.09 или 25.39. Изучайте ежедневные изменения цены TAFI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF?

Самая высокая цена AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF (TAFI) за последний год составила 25.50. Акции заметно колебались в пределах 24.99 - 25.50, сравнение с 25.08 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF?

Самая низкая цена AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF (TAFI) за год составила 24.99. Сравнение с текущими 25.09 и 24.99 - 25.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TAFI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TAFI?

В прошлом AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.08 и -1.41% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.09 25.10
Годовой диапазон
24.99 25.50
Предыдущее закрытие
25.08
Open
25.10
Bid
25.09
Ask
25.39
Low
25.09
High
25.10
Объем
16
Дневное изменение
0.04%
Месячное изменение
0.36%
6-месячное изменение
-1.26%
Годовое изменение
-1.41%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%