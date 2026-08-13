TAFI股票今天的价格是多少？ AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF股票今天的定价为25.10。它在25.09 - 25.11范围内交易，昨天的收盘价为25.08，交易量达到151。TAFI的实时价格图表显示了这些更新。

AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF股票是否支付股息？ AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF目前的价值为25.10。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.38%和USD。实时查看图表以跟踪TAFI走势。

如何购买TAFI股票？ 您可以以25.10的当前价格购买AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF股票。订单通常设置在25.10或25.40附近，而151和0.00%显示市场活动。立即关注TAFI的实时图表更新。

如何投资TAFI股票？ 投资AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF需要考虑年度范围24.99 - 25.50和当前价格25.10。许多人在以25.10或25.40下订单之前，会比较0.40%和。实时查看TAFI价格图表，了解每日变化。

AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF的最高价格是25.50。在24.99 - 25.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF的绩效。

AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF股票的最低价格是多少？ AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF（TAFI）的最低价格为24.99。将其与当前的25.10和24.99 - 25.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TAFI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。