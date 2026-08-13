TAFI: AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF
今日TAFI汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点25.09和高点25.11进行交易。
关注AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
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- W1
- MN
常见问题解答
TAFI股票今天的价格是多少？
AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF股票今天的定价为25.10。它在25.09 - 25.11范围内交易，昨天的收盘价为25.08，交易量达到151。TAFI的实时价格图表显示了这些更新。
AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF股票是否支付股息？
AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF目前的价值为25.10。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.38%和USD。实时查看图表以跟踪TAFI走势。
如何购买TAFI股票？
您可以以25.10的当前价格购买AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF股票。订单通常设置在25.10或25.40附近，而151和0.00%显示市场活动。立即关注TAFI的实时图表更新。
如何投资TAFI股票？
投资AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF需要考虑年度范围24.99 - 25.50和当前价格25.10。许多人在以25.10或25.40下订单之前，会比较0.40%和。实时查看TAFI价格图表，了解每日变化。
AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF的最高价格是25.50。在24.99 - 25.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF的绩效。
AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF股票的最低价格是多少？
AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF（TAFI）的最低价格为24.99。将其与当前的25.10和24.99 - 25.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TAFI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TAFI股票是什么时候拆分的？
AB Active ETFs Inc AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.08和-1.38%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.08
- 开盘价
- 25.10
- 卖价
- 25.10
- 买价
- 25.40
- 最低价
- 25.09
- 最高价
- 25.11
- 交易量
- 151
- 日变化
- 0.08%
- 月变化
- 0.40%
- 6个月变化
- -1.22%
- 年变化
- -1.38%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%