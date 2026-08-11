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STXK: EA Series Trust Strive Small-Cap ETF

39.16 USD 0.11 (0.28%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс STXK за сегодня изменился на 0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.16, а максимальная — 39.16.

Следите за динамикой EA Series Trust Strive Small-Cap ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций STXK сегодня?

EA Series Trust Strive Small-Cap ETF (STXK) сегодня оценивается на уровне 39.16. Инструмент торгуется в пределах 39.16 - 39.16, вчерашнее закрытие составило 39.05, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике STXK в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям EA Series Trust Strive Small-Cap ETF?

EA Series Trust Strive Small-Cap ETF в настоящее время оценивается в 39.16. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.78% и USD. Отслеживайте движения STXK на графике в реальном времени.

Как купить акции STXK?

Вы можете купить акции EA Series Trust Strive Small-Cap ETF (STXK) по текущей цене 39.16. Ордера обычно размещаются около 39.16 или 39.46, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения STXK на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции STXK?

Инвестирование в EA Series Trust Strive Small-Cap ETF предполагает учет годового диапазона 32.30 - 39.42 и текущей цены 39.16. Многие сравнивают 2.17% и 11.25% перед размещением ордеров на 39.16 или 39.46. Изучайте ежедневные изменения цены STXK на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции EA Series Trust Strive Small-Cap ETF?

Самая высокая цена EA Series Trust Strive Small-Cap ETF (STXK) за последний год составила 39.42. Акции заметно колебались в пределах 32.30 - 39.42, сравнение с 39.05 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику EA Series Trust Strive Small-Cap ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции EA Series Trust Strive Small-Cap ETF?

Самая низкая цена EA Series Trust Strive Small-Cap ETF (STXK) за год составила 32.30. Сравнение с текущими 39.16 и 32.30 - 39.42 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения STXK во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций STXK?

В прошлом EA Series Trust Strive Small-Cap ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 39.05 и 9.78% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
39.16 39.16
Годовой диапазон
32.30 39.42
Предыдущее закрытие
39.05
Open
39.16
Bid
39.16
Ask
39.46
Low
39.16
High
39.16
Объем
1
Дневное изменение
0.28%
Месячное изменение
2.17%
6-месячное изменение
11.25%
Годовое изменение
9.78%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%