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STXK: EA Series Trust Strive Small-Cap ETF
Курс STXK за сегодня изменился на 0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.16, а максимальная — 39.16.
Следите за динамикой EA Series Trust Strive Small-Cap ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций STXK сегодня?
EA Series Trust Strive Small-Cap ETF (STXK) сегодня оценивается на уровне 39.16. Инструмент торгуется в пределах 39.16 - 39.16, вчерашнее закрытие составило 39.05, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике STXK в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям EA Series Trust Strive Small-Cap ETF?
EA Series Trust Strive Small-Cap ETF в настоящее время оценивается в 39.16. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.78% и USD. Отслеживайте движения STXK на графике в реальном времени.
Как купить акции STXK?
Вы можете купить акции EA Series Trust Strive Small-Cap ETF (STXK) по текущей цене 39.16. Ордера обычно размещаются около 39.16 или 39.46, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения STXK на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции STXK?
Инвестирование в EA Series Trust Strive Small-Cap ETF предполагает учет годового диапазона 32.30 - 39.42 и текущей цены 39.16. Многие сравнивают 2.17% и 11.25% перед размещением ордеров на 39.16 или 39.46. Изучайте ежедневные изменения цены STXK на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции EA Series Trust Strive Small-Cap ETF?
Самая высокая цена EA Series Trust Strive Small-Cap ETF (STXK) за последний год составила 39.42. Акции заметно колебались в пределах 32.30 - 39.42, сравнение с 39.05 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику EA Series Trust Strive Small-Cap ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции EA Series Trust Strive Small-Cap ETF?
Самая низкая цена EA Series Trust Strive Small-Cap ETF (STXK) за год составила 32.30. Сравнение с текущими 39.16 и 32.30 - 39.42 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения STXK во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций STXK?
В прошлом EA Series Trust Strive Small-Cap ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 39.05 и 9.78% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 39.05
- Open
- 39.16
- Bid
- 39.16
- Ask
- 39.46
- Low
- 39.16
- High
- 39.16
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.28%
- Месячное изменение
- 2.17%
- 6-месячное изменение
- 11.25%
- Годовое изменение
- 9.78%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%